華碩（Asus）日前正式發表ROG Phone 5電競手機，相對於前一代ROG Phone 3不僅命名跳耀，細微之處也有不少改動。為的就是替玩家打造一個獨特的手遊操控體驗，讓你克敵制勝。究竟ROG Phone 5有哪些亮眼表現，一起來看看。
【外觀與升級之處】
ROG Phone 5螢幕從ROG Phone 3的6.59吋微幅放大到6.78吋，是比例20.4:9 (2448 x 1080)三星特別訂製的AMOLED電競螢幕，搭載康寧 Gorilla Glass Victus。螢幕更新率也從ROG Phone 3的120Hz提升到144Hz。
音效上，ROG Phone 5重新加回了3.5mm耳機孔，讓玩家可以透過有線耳機感受最低延遲的遊戲音效，並首度搭載搭載 ESS DAC 晶片，降低音訊損失。外放音效採用雙正面立體聲揚聲器搭配 Dirac HD Sound 音訊系統結合 GameFX 音訊系統及雙 7 磁鐵揚聲器。手機整體的音效表現獲得DxOMark 79分的成績，曾是手機音效表現上的第一位。
通訊與連線能力上，可支援藍牙 5.2 (HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP)、Wi-Fi 6、NFC。支援雙SIM卡卡槽，可支援5G+5G或4G雙卡雙待。搭配與ROG Phone 3一樣的6000mAh電池，最高支援65W 快充、Quick Charge 5.0 快充與 PD 充電功能。盒內標配65W USB 變壓器、專屬保護殼以及空氣動力風扇 5 。
當然ROG Phone 5是一款支援5G的手機，在龍山寺站透過中華電信SIM卡分別執行Speedtest以及Opensignal測速軟體兩次的平均下載速度與上傳速度各是644.25 Mbps以及143 Mbps。
【跑分】
ROG Phone 5用上2021年高通當前最高階手機處理器Snapdragon 888處理器，一般版搭配16GB ROM+256GB ROM。在開啟X模式的前提下，安兔兔評測可以來到723883分，跟沒有開啟X模式的522841分有很明顯的差距。不過在Geekbench 5因為是測試處理器核心效能分數，有沒有開啟X模式並沒有很大差別。
【相機】
本次ROG Phone 5將升級主要放在外觀、螢幕等級、音效等層面上，在相機規格上保留與ROG Phone 3一致。前置2400萬畫素相機，後置f/1.6 6400萬畫素主相機（使用Sony IMX686影像感測器）、視野125度的1300萬畫素超廣角相機，以及500萬畫素微距相機的組合。
影片錄製主相機最高支援8K UHD (7680 x 4320) @30fps、4K UHD (3840 x 2160) @30fps 或是 60fps格式。縮時攝影可支援至4K畫質，慢動作錄影則可支援[email protected]。
以下則可簡單比較一下ROG Phone 5（對比照放在左側）與realme X50 的相機表現。從日拍來看，ROG Phone 5的表現相對穩定，在色彩表現上沒有過去華碩手機那麼鮮豔，更貼近真實色彩，在HDR相片上的表現細節保留也都很高；夜拍也相對穩定，在色彩表現上比較一致，夜拍細節也都保留的很好。雖然相機整體配置跟ROG Phone 3一樣，不過表現相當穩定，就算放在今年來看來是很出色的手機相機。
【遊戲與外設體驗】
ROG Phone 5也與ROG Phone 3一樣，保留了側邊充電孔，還有側邊的外設連接埠。但是因為在ROG Phone 5改為POGO PIN設計，所以僅適用於空氣動力風扇5，跟空氣動力風扇3不相容，也不相容於桌上型遊戲基座（Mobile Gamepad II）以及第三代雙螢幕基座。
單以手機來說，ROG Phone 5可以加上AirTrigger 5搭發揮四指神功（AirTrigger對應的遊戲按鍵位置可以由使用者自行訂製）；若再搭配空氣動力風扇5上頭多加的兩個按鍵，則可成就六指遊戲力，相當考驗玩家的操控能力。而也因為這兩項獨特的設計，能讓玩家以更為自然的方式操控手遊，優點是可以發揮獨家優勢，但是卻無法將同一套操控方法移植到另外的手機上來使用，很明顯華碩是想要透過ROG Phone與外接配件搭配，營造獨一無二的手遊操控體驗，把玩家吸引在ROG的生態圈裡。
除了搭配空氣動力風扇5之外，ROG Phone 5也可以搭配遊戲控制器3(Kunai 3 Gamepad)來使用，直接加上遊戲手把來操控，把手機當作掌機。在獨特連接頭的設計下，不僅能加入咬感控制的精準度，更能感受幾乎零延遲的操控感受。是其他手遊玩家透過其他手機比較無法體驗的。
而這一次華碩也除了預購登錄禮ROG Strix Go Type-C 電競耳機之外，也同步推出了ROG Cetra II Core耳機，讓不太習慣耳罩式耳機的朋友，有另外的輕量選擇。透過3.5mm接頭能完美與ROG Phone 5搭配使用。ROG Cetra II Core搭載液態矽膠 (LSR) 驅動單體以及3.5 mm 接頭，除了可與ROG Phoen 5搭配，也可相容於 PC、筆電、其他廠牌手機、PlayStation 5、Xbox Series X/S 與任天堂 Switch等設備，低音強力震撼，再加上柔軟LSR液體矽膠的搭配，長時間配戴也很舒適，並附上攜帶行盒，外出使用也很便利。還有線控可以調整音量、播放/暫停音樂，相當貼心，是玩家可以參考的打game配備。
(科技)
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