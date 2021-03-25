華碩（Asus）日前正式發表ROG Phone 5電競手機，相對於前一代ROG Phone 3不僅命名跳耀，細微之處也有不少改動。為的就是替玩家打造一個獨特的手遊操控體驗，讓你克敵制勝。究竟ROG Phone 5有哪些亮眼表現，一起來看看。

【外觀與升級之處】

ROG Phone 5螢幕從ROG Phone 3的6.59吋微幅放大到6.78吋，是比例20.4:9 (2448 x 1080)三星特別訂製的AMOLED電競螢幕，搭載康寧 Gorilla Glass Victus。螢幕更新率也從ROG Phone 3的120Hz提升到144Hz。

音效上，ROG Phone 5重新加回了3.5mm耳機孔，讓玩家可以透過有線耳機感受最低延遲的遊戲音效，並首度搭載搭載 ESS DAC 晶片，降低音訊損失。外放音效採用雙正面立體聲揚聲器搭配 Dirac HD Sound 音訊系統結合 GameFX 音訊系統及雙 7 磁鐵揚聲器。手機整體的音效表現獲得DxOMark 79分的成績，曾是手機音效表現上的第一位。

通訊與連線能力上，可支援藍牙 5.2 (HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP)、Wi-Fi 6、NFC。支援雙SIM卡卡槽，可支援5G+5G或4G雙卡雙待。搭配與ROG Phone 3一樣的6000mAh電池，最高支援65W 快充、Quick Charge 5.0 快充與 PD 充電功能。盒內標配65W USB 變壓器、專屬保護殼以及空氣動力風扇 5 。

ROG Phone 5包裝盒有特殊設計。（黃慧雯攝）

左側置放風扇（底部還有充電器、充電線等）。（黃慧雯攝）

右側置放手機、保護殼等配件。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5與盒裝配件。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5加上保護殼。（黃慧雯攝）

當然ROG Phone 5是一款支援5G的手機，在龍山寺站透過中華電信SIM卡分別執行Speedtest以及Opensignal測速軟體兩次的平均下載速度與上傳速度各是644.25 Mbps以及143 Mbps。

ROG Phone 5 5G測速表現。（手機截圖）

【跑分】

ROG Phone 5用上2021年高通當前最高階手機處理器Snapdragon 888處理器，一般版搭配16GB ROM+256GB ROM。在開啟X模式的前提下，安兔兔評測可以來到723883分，跟沒有開啟X模式的522841分有很明顯的差距。不過在Geekbench 5因為是測試處理器核心效能分數，有沒有開啟X模式並沒有很大差別。

【相機】

本次ROG Phone 5將升級主要放在外觀、螢幕等級、音效等層面上，在相機規格上保留與ROG Phone 3一致。前置2400萬畫素相機，後置f/1.6 6400萬畫素主相機（使用Sony IMX686影像感測器）、視野125度的1300萬畫素超廣角相機，以及500萬畫素微距相機的組合。

影片錄製主相機最高支援8K UHD (7680 x 4320) @30fps、4K UHD (3840 x 2160) @30fps 或是 60fps格式。縮時攝影可支援至4K畫質，慢動作錄影則可支援[email protected]。

ROG Phone 5相機介面。（手機截圖）

以下則可簡單比較一下ROG Phone 5（對比照放在左側）與realme X50 的相機表現。從日拍來看，ROG Phone 5的表現相對穩定，在色彩表現上沒有過去華碩手機那麼鮮豔，更貼近真實色彩，在HDR相片上的表現細節保留也都很高；夜拍也相對穩定，在色彩表現上比較一致，夜拍細節也都保留的很好。雖然相機整體配置跟ROG Phone 3一樣，不過表現相當穩定，就算放在今年來看來是很出色的手機相機。

ROG Phone 5日間廣角與超廣角相機對比。（黃慧雯攝）

realme X50日間廣角與超廣角相機對比。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5（左）與realme X50日拍對比圖（1）。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5（左）與realme X50日拍對比圖（2）。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5（左）與realme X50日拍對比圖（3）。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5（左）與realme X50日拍對比圖（4）。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5夜間廣角與超廣角相機對比。（黃慧雯攝）

realme X50夜間廣角與超廣角相機對比。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5（左）與realme X50夜拍對比圖（1）。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5（左）與realme X50夜拍對比圖（2）。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5（左）與realme X50夜拍對比圖（3）。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5（左）與realme X50夜拍對比圖（4）。（黃慧雯攝）

【遊戲與外設體驗】

ROG Phone 5也與ROG Phone 3一樣，保留了側邊充電孔，還有側邊的外設連接埠。但是因為在ROG Phone 5改為POGO PIN設計，所以僅適用於空氣動力風扇5，跟空氣動力風扇3不相容，也不相容於桌上型遊戲基座（Mobile Gamepad II）以及第三代雙螢幕基座。

空氣動力風扇5是台灣版本ROG Phone 5的標準配備，因為手機側邊接口設計與前一代不同，ROG Phone 5不能使用前一代的空氣動力風扇3。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5安裝空氣動力風扇5後，使用立架仍能穩定站立。（黃慧雯攝）

ROG Phone 5安裝空氣動力風扇5底部畫面。（黃慧雯攝）

單以手機來說，ROG Phone 5可以加上AirTrigger 5搭發揮四指神功（AirTrigger對應的遊戲按鍵位置可以由使用者自行訂製）；若再搭配空氣動力風扇5上頭多加的兩個按鍵，則可成就六指遊戲力，相當考驗玩家的操控能力。而也因為這兩項獨特的設計，能讓玩家以更為自然的方式操控手遊，優點是可以發揮獨家優勢，但是卻無法將同一套操控方法移植到另外的手機上來使用，很明顯華碩是想要透過ROG Phone與外接配件搭配，營造獨一無二的手遊操控體驗，把玩家吸引在ROG的生態圈裡。

除了搭配空氣動力風扇5之外，ROG Phone 5也可以搭配遊戲控制器3(Kunai 3 Gamepad)來使用，直接加上遊戲手把來操控，把手機當作掌機。在獨特連接頭的設計下，不僅能加入咬感控制的精準度，更能感受幾乎零延遲的操控感受。是其他手遊玩家透過其他手機比較無法體驗的。

遊戲控制器3照片。（黃慧雯攝）

而這一次華碩也除了預購登錄禮ROG Strix Go Type-C 電競耳機之外，也同步推出了ROG Cetra II Core耳機，讓不太習慣耳罩式耳機的朋友，有另外的輕量選擇。透過3.5mm接頭能完美與ROG Phone 5搭配使用。ROG Cetra II Core搭載液態矽膠 (LSR) 驅動單體以及3.5 mm 接頭，除了可與ROG Phoen 5搭配，也可相容於 PC、筆電、其他廠牌手機、PlayStation 5、Xbox Series X/S 與任天堂 Switch等設備，低音強力震撼，再加上柔軟LSR液體矽膠的搭配，長時間配戴也很舒適，並附上攜帶行盒，外出使用也很便利。還有線控可以調整音量、播放/暫停音樂，相當貼心，是玩家可以參考的打game配備。

ROG Cetra II Core開箱。（黃慧雯攝）

(科技)