名主持人吳宗憲（憲哥）出道數十年，以詼諧搞笑幽默的風格，受到許多觀眾喜愛，原本是歌手身份的他，成功後也特愛提拔音樂人，過去還創立「憲憲家族」，挖掘不少有實力的璞玉；近期方文山新工作室落成，意外促成「憲憲家族」合體，劉耕宏在IG曬出大合照，看到憲哥、溫嵐和懷秋等，但有網友卻感嘆「少了天王（周杰倫）」。

劉耕宏24日在IG分享一系列驚喜合照，居然是20多年前憲哥創立的「憲憲家族」聚會，眾人終於團聚讓他有感而發地說，「我們陷在網市回憶裡…吃喝歡唱，彷彿走走進1943，憲憲家族…第一次聚」；畫面中都是昔日憲憲家族成員，包括溫嵐、懷秋、康康、NONO、劉耕宏、唐從聖、小馬、方文山還有憲哥等等。

有網友看到憲憲家族聚會照，感嘆少了天王周杰倫。(圖/ 摘自劉耕宏IG)

憲憲家族睽違25年大合體。(圖/ 摘自劉耕宏IG)

除了劉耕宏發文外，懷秋也有在IG曬照，大喊「一天憲憲家族，一輩子憲憲家族」；據悉，憲憲家族會合體，是因為方文山新工作室落成，沒想到約一約就變成憲憲家族睽違25年聚首，過去粉絲們印象最深刻的合體，是2000年8月吳宗憲舉辦第一場大型個人演唱會，他帶著「憲憲家族」的子弟兵們上台表演。

不過，在劉耕宏PO出憲憲家族大合照後，有眼尖網友注意到少了一大咖，感嘆「可惜少了天王」，雖然沒明確點出人名，但大多數人都懂天王指的就是周杰倫；但有粉絲透過周杰倫IG，得知他帶著愛妻昆凌與王仁甫夫婦出遊露營，推測因此才會缺席憲憲家族聚會。

(中時新聞網)