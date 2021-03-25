因為姐姐而加入體操隊的和平國小二年級張右忻，在瑞星盃中拿下徒手、全能項目2面金牌。（林和生攝）

由藝人瑞莎主辦的2021瑞星盃韻律體操菁英大獎賽，屏東市和平國小小將在賽場上大放異彩，共榮獲4金4銀，其中年僅8歲的張右忻與康釉棱分別捧金摘銀，亮眼表現讓教練給予高度評價。

體操教練林幸潔指出，去年至今受到新冠肺炎疫情影響，讓不少正規國際賽事全都停擺，身兼體操教練與藝人的瑞莎於是舉辦瑞星盃，讓在全國賽與全中運前六名的選手有機會以賽代訓，雖然參與選手僅40餘人，卻都是各縣市菁英，賽事強度堪稱頂級。

而和平國小僅二年級的張右忻拿下徒手、全能項目2面金牌；另外同樣是二年級的康釉棱，拿下球項目金牌與徒手銀牌，2人此行收穫滿滿。

幼稚園中班便投入體操訓練的張右忻，從小就是姐姐的小粉絲，坦言因為可望成為場上焦點，所以一頭便栽進這項運動，雖然拉筋很痛、訓練很苦，加上不能吃自己最愛的零食，不過比起參賽，這些通通都能暫時忘記。

張右忻說，下場比賽前非常緊張，不過吃了幾塊巧克力，似乎情緒都穩定下來，林幸潔說，張個性活潑、表現一直很優異，這次拿到雙金其實並不意外。

僅接觸體操1年的康釉棱，當初因為喜歡美麗比賽服而加入體操隊，賽場上以初生之犢不畏虎氣勢過關斬將，拿到1金1銀；林幸潔認為，康柔軟度好且聰明，可以在短時間吸收訓練內容，未來前途無量。

校長吳子宏表示，和平國小韻律體操基層訓練站成立14年，從當初3名選手，經過多年耕耘，現有14名優秀小將在隊上，曾經也是體操隊員的童筱雯，去年台體大畢業後，開始投入基層訓練，相信與林幸潔師徒聯手，未來可望屢奪佳績。

(中時 )