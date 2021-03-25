全台改名潮優惠一波接一波，劍湖山世界則推出免改名，出門帶身分證對中2、3、5三碼，今(2021)年兒童連假4月2日至4月5日，購票只要99元。另外，劍湖山渡假大飯店也推出「大手牽小手」專案優惠，一個大人和一個兒童用餐，招待兒童免費，詳請洽劍湖山世界官網。

「17735」邀請大家一起慶35週年，兒童節再推一波「愛三五」(2、3、5)之諧音優惠活動，身分證對中2、3、5三碼門票只要99元，對中任兩碼門票299元，一碼門票399元。還有， 35歲 (1986年出生)入園優惠價只要350元。

劍湖山世界經理張華紋表示，今年為劍湖山世界35週年，除了打造「花現劍湖山」的新景象，邀請大家來瘋金牛、賞花去、衝設施、闖關趣。兒童連假期間限定推出「小小鐵人闖關賽」， 12歲以下小朋友體驗有趣關卡闖關活動，讓小朋友在遊樂園內留下獨特美好的歡樂回憶。

親子同遊一起到劍湖山世界，瘋金牛、賞花去、衝設施、闖關趣。圖/劍湖山世界提供。

兒童連假期間精彩秀不停，特別邀請在地優質的街藝老師輪番上陣，來劍湖山世界與遊客互動，共同歡度兒童連假。另外，國際大秀「歡樂花樣嘉年華」，內容包括多國的舞蹈表演、魔術、雜耍、特技等，每天下午1點30分和晚上8點在園內的彩虹劇場震撼演出；在「幸福摩天輪」前，下午3點也特別加碼演出「歡樂35好時光」戶外秀，與現場民眾近距離互動演出。

「歡樂35好時光」戶外秀，與現場民眾近距離互動演出，深獲遊客喜愛。圖/劍湖山世界提供。

劍湖山渡假大飯店蔚藍西餐廳也推出兒童節優惠活動，4月2日至4月5日推出「大手牽小手」專案活動，大人帶12歲以下小朋友用餐，招待小朋友免費。兒童連假期間「童樂假期」方案，兒童入住免費，兩大兩小入住高級客房只要2588元(不含早餐)，再加贈兩客兒童免費早餐，大人加價購早餐兩人只要688元，續住每房只要1000元，更多優惠內容，詳情請洽劍湖山渡假大飯店官網。

劍湖山世界經理張華紋說，依據「秋冬COVID-19疫情防治專案」，請遊客配合入園實聯制、佩戴口罩、入口處量測體溫等防疫規定。

(新版校園)