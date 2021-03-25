基隆市政府為鼓勵中小企業進行產業技術及產品創新應用，提供轄內廠商創新研發補助，今年有別以往，只要企業負責人為女性，並參加徵選，即可加分，即日起開始受理報名，最高可獲100萬元補助。

市府今年以傳統產業及服務業為主，依地方產業發展現況，選定以智慧科技數位應用、文化創意、時尚產業及地方特色服務領域的創新研發或服務為主，補助對象為「中小企業認定標準」所稱，並依法登記成立，鼓勵中小企業、青年創新創業，開發具特色創意亮點新產品或服務，加速提升產業競爭力。

產業發展處長黃健峰指出，105至109年度計畫執行效益達1億2972萬元產值、促進投資3742萬元、產出新產品或服務65項，基隆市地方型SBIR推計畫除提供補助資金外，也組成「產業發展服務小組」，協助企業主數位升級轉型，業者在執行計畫期間如果有任何需要協助的地方，都可以提出需求，市府會結合各領域的專家謀求解決方案，陪伴業者成長。

產業發展處表示，現代女性意識抬頭，越來越多女性在事業表現與男性分庭抗體，但從統計來看，職場上仍由男性主導居多，財政部統計，2018年登記稅籍的營利事業63％負責人為男性、女性比重僅36％，而基隆市的女性企業主比例則為31.7％，與鄰近的縣市相比略高於新北市的31.3％、台北市則為35％。

產發處近一步說明，政府近年來積極推動性別平等，不過部分傳統觀念要改變，仍需時間來催化，更需要政策的主動推進，今年特別將女性創業列為加分項目之一，用以鼓勵本市女性創業，培育女性創業亮點，帶動本市女性創業的夢想與活力，即日起受理收件至5月。

(中時 )