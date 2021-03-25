鏡子是生活必須品，一般人擺放鏡子很隨性，哪裡方便就放在哪裡，但從風水角度來看，這種做法是錯誤的，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，鏡子的擺放在風水上很重要，千萬不能隨便擺放，如果將鏡子放在桌子上，將會影響到各方面的運勢。

▍1.事業運

風水中，鏡子是避煞的工具，但如果將鏡子放在辦公桌上，整日對著自己，易招惹是非，工作中就會出現小人，嚴重的還會帶來血光之災。

▍2.愛情運

一般來說，鏡子是可以旺桃花的，但是如果擺在桌子上，卻會降低感情運，因為鏡屬陰，會將陰氣都反射在桌前人的身上，使人面容憔悴。如果鏡子是方形的，那危害就更大了，它會讓人變得有棱角，開始尖銳起來，別人不容易接近，對人緣和桃花運有很大影響。戀愛中的人在桌子上擺鏡子，戀情容易出現問題，已婚的人在桌子上擺鏡子，可能會有第三者侵入。

▍3.學業運

將鏡子放在書桌上，念書的時候如果正對著鏡子，會在鏡子中看到身後的景物，這會影響到人的注意力、判斷力和集中力，讓人難以認真學習。

▍4.梳妝台鏡子

不少女生的臥室，或者夫妻的臥室裡，都會擺放梳妝台，梳妝台其實也算是在桌子上擺著鏡子，也對運勢有影響，感情、生活不如意。不過只要注意梳妝台擺放的位置，不要讓鏡子正對床等人經常會出現的地方，那麼梳妝台上的鏡子對人就沒有影響了。

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(中時新聞網)