義大遊樂世界於4月2日至5日兒童節連假推優惠，搭配1名原價全票即可享12歲以下兒童99元優惠。（義大遊樂世界提供）

（右起）「夜宿海生舘」近距離親近海洋生物，其季節限定套裝行程頗受好評；親子遊館亦能全家同樂。（國立海洋生物博物館提供）

「我與企鵝的0.1毫米」活動體驗照。（國立海洋生物博物館提供）

隨著兒童節連假的到來，許多爸媽也開始動起來，為孩子們規畫春遊行程，戶外遊肯定是全家同樂的旅遊選項，南部知名遊樂園及海生館業者紛紛推出寓教於樂的活動，瞄準「童心」讓家長買單。

高雄義大遊樂世界4月2日起至5月2日為「繽紛兒童月」，屆時將以繽紛顏色佈置園區，於4月2日至5日兒童節4天連假期間，搭配1名原價全票即可享12歲以下兒童99元優惠，原價580元的票價現省481元，而單獨購買成人門票，也只要666元；連假期間，將推出「兒童節特別驚喜」，現場遊客將有機會和可愛吉祥物一同搭乘城堡旋轉馬車，在「牛仔大冒險」遊行結束後參與舞台旁「大型彈珠台」遊戲，有機會獲得精美小禮。

遊客每搭乘一個顏色的設施，可獲得每日限量500張的刮刮卡，內含商店、餐飲最低85折的折扣優惠，還有周邊商品「希臘藍白山城隨行杯」或「大義撲克牌」等精美小禮，拍照上傳打卡拚人氣，第一名有機會把市值近4千元的滑步車好禮帶回家。

而「神奇AR畫館」，將原有3D畫館加入擴增實境技術，遊客在4種不同場景中，透過特定手機APP在指定位置、適當距離發揮創意，宛如真實搭乘雲霄飛車、城堡列車、和吉祥物大義牽手互動，於此拍攝照片上傳社群網站，還能兌換贈品。

屏東國立海洋生物博物館推出「兒童海洋節」，活動時間自4月2日至5日，除了可愛的鯊魚寶寶和大家見面外，這次將在台灣水域館展示「斑竹狗鮫」與「斑紋異齒鮫」幼鯊及特殊的繁衍方式介紹，更能進一步認識號稱「美人魚錢包」的鯊魚卵鞘，了解海洋無限奧秘，還包括YOYO家族見面會及市集等。

近年來，國立海洋生物博物館以互動體驗如「夜宿海生舘」，近距離親近海洋生物，其季節限定套裝行程頗受好評；探索後場飼育秘密的「魚你同行」，還有全台首創的企鵝飼育照護體驗活動等，今年更有集結全台獨立書店的閲讀市集參與，透過閲讀建立人與自然的連結，值得全家一起探訪。

(中時 )