悠遊卡投資控股公司旗下UUPON(點鑽整合行銷)指出，2021年開年再傳捷報，一、二月整體營運呈穩定成長，相較去年同期，在收入方面增加42％，顯示轉型效益已浮現。

UUPON透過「數據應用、點數驅動」，將全體UUPON會員參與活動過程所積累的數據資料，透過標籤化分析、系統化整合，建置完成「UUPON 顧客資料平台/CDP」(customer data platform)，並將高流通性的UUPON點數，應用於高精準度的行銷推廣。

UUPON自去年底完成股東增資，並啟動「新型態商業策略轉型計畫」，所成立的UUPON會員點數平台，結合線上導流及線下導客，先是創造去年第四季營收財務表現，首度達到損益兩平，並可望於今年轉虧為盈。

UUPON策略結盟市調廠商，提供合作夥伴營運布點超過一百多個國家、兩千多個品牌的國際商務趨勢洞察網絡。UUPON會員參與全球消費品牌問卷調查，獲得填問卷贈送點數獎勵回饋，點鑽整合行銷也成為國際市調市場在台灣的合作夥伴。

今年一、二月，UUPON市調營收創新高，與台灣市調公司、廣告行銷公司及產官學單位的合作拓展下，UUPON也能提供從議題設定、專案企劃、問卷執行、數據分析等整合性服務。

UUPON表示，透過調查所積累的龐大數據資料庫，涵蓋消費生活、市場經濟、時事議題、公共政策等類型，也不斷擴充點鑽「大數據應用」的內涵。

UUPON彙整會員數據的「顧客資料平台/CDP」，能夠區分地域、需求偏好等條件，幫助店家掌握目標客源，並提供「點數兌換優惠券」服務，引導消費者完成線下導客行動。

以實例來看，UUPON規劃「點數放大券」活動，引導包括士林區、北投區、中山區等目標會員，在指定周末上午時段至「梁社漢排骨士林分店」消費，即可憑券享有消費贈UUPON點數的回饋。

根據估算，當日UUPON會員到店消費人次，佔當日到店人數近56.6％；當日UUPON會員消費總額，亦佔當日該時段營業額57.4％。參與活動的UUPON會員更表示，因為本次經驗，對該品牌好感度成長28％，甚至有近三成消費者表示，會將該店家列為必吃名單。

(工商 )