南寶(4766)下午召開法說會，隨著疫情趨緩，預期鞋材產品銷售重返過去水準，而特殊黏著劑也將重返成長，樂觀看待今年營收表現。展望未來1~2年，研究機構預估全球運動鞋市場未來5年，每年將成長5~6%，加上全球及中國大陸領先品牌皆看好亞洲市場的成長機會，南寶可望受惠此趨勢成長。

南寶在特殊黏著劑業務方面，實施產品組合調整，減少產品種類，儘量少樣多量生產，以持續提升毛利率表現，其中特別看好衛材用膠、膠帶與標籤感壓膠、軟性包裝材料用膠、紡織用黏著劑以及木工用黏著劑的需求。

南寶2020年度合併營收為新台幣155.51億元，年減9%，毛利率28.1%，較2019年27.6%增加，營業淨利為15.02億元，年減11%，歸屬母公司淨利為12.2億元，EPS10.12元，僅年減1%。南寶董事會決議每股擬配發現金股利7元，優於前一年的6元且為歷史新高，現金股利配發率達到69%。

南寶2020年第四季合併營收為新台幣44.61億元，季增11%，年減1%。2020年第四季所有事業群的營收皆較第三季顯著成長。特殊黏著劑及建築與其他，這兩個事業群的營收較2019年同期成長。在鞋材業務方面，全球運動鞋品牌的實體零售店面重啟營業，且電商銷售成長強勁，中國大陸運動鞋銷售也恢復至2019年的水準，帶動2020年第四季業績表現。

(時報資訊)