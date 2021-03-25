IET-KY(4971)(英特磊)受到新冠肺炎疫情影響，109年稅後盈餘為6587.9萬元，年減4.89%，每股盈餘為1.84元，英特磊總經理高永中表示，公司將持續發展ED-Mode PHEMT、高效能VCSEL、InP APD及HBT磊晶片市場，將可切入5G通訊及自動駕駛產業等應用，希望今年疫情穩定後，公司能受惠市場需求，帶動營收與獲利恢復穩定成長。

去年全球新冠肺炎疫情大爆發，美國更是全球疫情重災區，致使IET-KY去年營運受到影響，全年合併營收6.67億元，較108年減少6.43%，營業毛利為2.05億元，年減13.5%，合併毛利率為30.85%，年減2.53個百分點，稅後盈餘為6587.9萬元，每股盈餘為1.84元。

高永中表示，去年受到疫情的影響，導致營收較前年略微下滑，但受惠整體產業趨勢仍持續成長，無論是電動車、國防、5G等各項建設皆有不錯的發展願景，使得毛利率從去年第3季的32.89%提升至去年第4季的41.39%；期待今年疫情趨緩後，營運動能可以陸續恢復正常。

IET-KY董事會也通過每股擬配發現金股息1元，若以25日收盤價54.2元計算，現金殖息率約1.85%。

根據統計，車用半導體需求將從2000年的整車18%快速成長到2030年的45%。Yole技術暨市場分析師Alexis Debray表示：用於ADAS(先進駕駛輔助系統)LiDAR到2025全球市場可望到達17億美元，2019-2025年的年複合成長率高達114%，市場需求相當可觀。

高永中指出，目前公司將持續發展ED-Mode PHEMT、高效能VCSEL、InP APD及HBT磊晶片市場，將可切入5G通訊，及自動駕駛產業等應用；長遠看砷化鎵、磷化銦、氮化鎵可望受惠電動車、無人車等汽車發展正持續上揚，車用半導體需求增加，甚至供不應求；銻化鎵材料方面，商用與國防相關銻化鎵紅外磊晶片已由國防合約需求擴展至商用需求，公司對未來持續增加的需求已備妥產能及生產團隊。

在硬體構件方面，近二年訂單成長快速，目前已取得MBE機台全系統訂單及後續數年之維修合約，新一代超大型MBE磊晶系統亦即將安裝於英特磊的新廠房進行試車，此超大型機台投入生產線後將進一步提高量產產能。在研發中的氮化鎵(GaN)產品方面，預計2021年底完成開發商用磊晶片，正式角逐氮化鎵磊晶片市場。

IET-KY自結前2月合併營收為1.01億元，年成長7.2%，高永中表示，今年2月份侵襲美國德州的冰災讓許多產業停工，公司也因為雙廠房的相互支援、調配，使復工的腳步加快，今年企業仍將面對新冠肺炎疫情挑戰，目前公司已鼓勵員工接種新冠疫苗，並以雙廠房及靈活調度的生產模式，有效安全隔離員工，希望疫情穩定後，公司能受惠市場需求，帶動營收與獲利恢復穩定成長。

(時報資訊)