堪稱拍賣史上最高估價玉璽：乾隆皇御寶交龍鈕白玉「紀恩堂」璽，將出現在4月蘇富比香港春拍，估價1.25億～1.8億港元（約當4.6～6.63億台幣），感受軍權在握的FU！

同場拍賣會，另將上拍清康熙帝御寶檀香木異獸鈕 「敬天勤民」方璽，估價8,000萬～1億港元，及明洪熙永樂仁孝文皇后青玉龍鈕諡寶，估價2,500萬～3,000萬港元。蘇富比亞洲區主席仇國仕表示，三方御璽見證明、清兩朝更迭歷史關鍵時刻。總估價2.3億～3.1億港元。

「璽」為皇帝印章專屬名稱，代表皇帝至高無上地位。傳世御璽寥若星辰。其中，乾隆皇的白玉璽，記載他與祖父康熙帝一段深厚情誼。乾隆年幼時，在圓明園紀恩堂首覲康熙，蒙受天恩，邀住宮中，親自教誨。印體環刻乾隆御製〈紀恩堂記〉，既念祖孫親情，並揚皇位正統，為父皇雍正奪嫡登基之事闢謠，有暗示康熙喜愛皇孫，早屬意弘曆承繼大業，是以傳位四子胤禛之說。清末紀恩堂被毀，此璽雖受火傷，倖存至今。

永樂文皇后玉璽則是唯一傳世明代宮廷諡寶；康熙御寶尺寸碩大、雕刻有勁，印文曰「敬天勤民」，道出自古以來中國帝制君權神授、以民為本的政治哲學。

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