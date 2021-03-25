陽明海運今(25)日召開第356次董事會通過109年度財務報告，合併營業收入為新台幣1,512.77億元，營運量507萬TEU，稅後淨利為新台幣119.77億元，稅後EPS 4.51元，一改長年虧損命運，而且還是海賺。

全球貨櫃運輸需求自去年8月中旬開始湧現，隔離生活下消費模式轉變，電子商務、防疫物資、居家生活及辦公用品等需求同步成長，供應鏈庫存回補之需求導致艙位與空櫃之供不應求，帶動歐美航線及亞洲區間航線運價持續攀升，整體第四季運價均維持在高檔；陽明海運除安排最適運能維持定期航班服務外，亦積極推動各項措施加速貨櫃周轉，以滿足客戶需要。

陽明海運去年新造6艘自有2,800 TEU級全貨櫃輪與3艘長租11,000 TEU級全貨櫃輪，自市場需求暢旺之際陸續交船投入航線營運，為陽明海運整體營運更添動能。109年度營運結果顯示，營運量相較前年減少6.63％，但營業收入增加1.4％，運價調漲的挹注加上國際原油價格仍屬相對低檔，稅後淨利相較前年大幅提升，財務狀況明顯改善。

截至去年底，除已彌補歷年累積虧損外，陽明海運為改善財務體質，於今日董事會亦通過，在不超過300,000仟股額度內，規劃以詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股，有利於陽明公司達成財務穩健發展之目標，提升營運競爭力。

(中時 )