謝佳見25日出席筆電新品活動，去年休息一整年，常認為有「老態」，覺得頭腦轉不開、身體動不了或自己沒用等，近期暌違5年重返新八點華劇《三隻小豬的逆襲》，雖是on檔戲但謝佳見不怕累，反認為工作時的自己狀態更好。他近期為戲勤跑步、盡量吃水煮，體力變勇猛宛如「回春」。

除了忙拍戲，謝佳見近期瘋狂迷上「人類圖」，總共分七階段，他目前上到第三階段。他表示，透過人類圖可更瞭解自己，像自己屬於「顯示者」，佔人類的7%，古代是君王等級，因為沒有「薦骨」，他在外時感覺能量滿滿，但回家會立刻斷電，包括李玉璽、張景嵐也都是，笑說「我們都沒能量，吸別人的」。

謝佳見說，他雖有「長得帥」通道，但沒有「有錢」的通道，的確因為人類圖，也讓他改變人生觀，像他過去不吃糖，但老師建議他可以偶爾吃，因為糖是他的智慧來源，嘗試後也的確感到有所不同，還有人因學習人類圖，知道自己「原廠設定」，竟然就決定離婚，將壓抑多年的自己釋放。

來自馬來西亞的謝佳見，奶奶和媽媽在他22歲時相繼離世，分別葬在馬來西亞、新加坡，而家族頗重視清明節，不過他來台灣發展8年，每年4月總是有戲要拍攝，已多年沒回去掃墓，笑說「可能我奶奶不想見我」。不過他從4歲由奶奶帶大到18歲，祖孫關係超好，甚至18歲時要去吉隆坡唸書，飛機上還不捨大哭，他至今常常夢到奶奶，也曾透過老師問「前世今生」，老師還說媽媽「檔案」已不在，似乎已經去投胎。

因疫情關係，他已1年半沒回家，對於近期疫苗開始施打，他倒是沒有急著打，「台灣不需要吧，算安全，但以後不確定要不要打，可能隔離時間可以縮短」，他也想起人類圖也曾「預測」疫情爆發，像是2019年末世界因某些事將人類距離拉開，還會延續到2023年，甚至2027年人類會有新品種出現，雖不一定會發生，但也是某種實驗性預測。

(中時 )