高雄輕軌25日下午發生機車擦撞意外，前葉子板及車頭弧形飾版均有明顯刮痕。（高雄捷運公司提供／袁庭堯高雄傳真）

25日下午高市苓雅、凱旋路口發生機車騎士撞輕軌事件，一輛輕軌列車從C34五權國小下行往C33衛生局站方向行駛時，於四維路口遭一輛雙載機車擦撞，前葉子板及車頭弧形飾版均有明顯刮痕，所幸乘客無人受傷，2名騎士則受傷送民生醫院。

事發當時，輕軌列車上有8名乘客，高捷公司請旅客先行前往其他車站或改搭其他交通工具。

事故機車為雙載，從凱旋路方向右轉四維路，與正跨越路口的輕軌列車擦撞。據了解，當時輕軌列車為綠燈通行狀態，事故機車疑似違規穿越軌道，實際肇責待警方進一步判定。事故20分鐘後，輕軌備用車抵達C36凱旋二聖站繼續執行載客任務，全線恢復正常營運。

高捷公司表示，輕軌車廂前葉子板為FRP玻璃纖維材質，一片就要價38萬451元，車頭弧形飾版則要價40幾萬。

高捷公司再次呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。

(中時 )