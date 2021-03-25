林阿嬤帶上助聽器，可以聽見聲音了，開心揮手。（吳敏菁攝）

弘道老人基金會推動「守護聽力計畫」，媒合捐贈助聽器。（吳敏菁攝）

弘道老人基金會推動「守護聽力計畫」，媒合捐贈助聽器。（吳敏菁攝）

超過1／3以上的65歲長者，有聽損狀況，弘道老人基金會推動「守護聽力計畫」，媒合捐贈助聽器，住彰化福興89歲林阿公與85歲林阿嬤因雙雙重聽，彼此已很少互動說話了，獲贈助聽器，從好像從寂靜星球還到人間，阿嬤激動的像牙牙學語的孩童般表達心中的開心。

2019年到2020年的兩年間，弘道老人福利基金會共篩檢了509位服務的長輩，單耳聽力篩檢未通過的比率高達71.3％，相當於每10位就有7位長輩出現聽不清楚情形，聽損的狀況，遠比想像還嚴重。

一旦聽損嚴重，無法與人溝通、也會因聽不聲音出現危機，如聽不到水壺的水煮開聲音、路上車子、喇叭聲等等，提升罹患失智的機率，造成言語障礙。

福興鄉林阿公和林阿嬤夫妻倆感情很好，因阿公單耳重聽，阿嬤雙耳重聽嚴重，生活到後來幾乎都默然無語，各做各的事，林阿公提及，以前喜歡聽收音機，現在也沒辦法聽了，阿嬤更是詞彙衰退嚴重。

這次，弘道基金會提供口袋型助聽器讓阿嬤佩戴，阿嬤「輕鬆」聽到聲音後，激動得像剛學講話的孩童般，表達心中的開心，但礙於已太久沒有聽到聲音，對於「聽到的話」需要一些時間思考理解，而要「回應的話」也有許多字句已忘了如何說，還需要時間慢慢練習。

弘道基金會彰化服務處施淑莉處長表示，若發現家中長輩常常講話音量很大、電話響了很久都不接、看電視音量調很大聲等，都是聽力損失的警訊。建議陪伴長輩定期接受聽力篩檢，接受治療或配戴合適的聽力輔具外，家人也能放慢講話速度，用更多的理解與體諒和聽損長輩進行溝通，讓愛無礙，更聽得見愛。

(中時 )