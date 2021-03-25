中市警一分局繼中派出所警員日前凌晨4時在路口值勤，1名穿著時髦的辣妹慌張前來求助指稱，她到KTV唱歌後，搭計程車離開，才發現手機遺失了，求援訴苦手機內有珍貴片和資料。警方調閱路口監視器影像，逐一比對找到她搭乘的計程車，並聯絡到運匠，在1小時內就找到手機，辣妹驚喜直呼「真是太神了」。

「警察先生，我的手機不見了，可以幫幫我嗎？」穿著時髦的22歲曾女，凌晨4時許驚慌失措地向在自由路口執勤警員求助指出，而手機裡存有珍貴回憶照片和重要資料，拜託警察哥哥幫她找回來。

辣妹說，她與朋友約在自由路某KTV聚會唱歌，她擔心席間會喝酒，特別搭乘計程車赴約，因與朋友聚會過程「太嗨」，離開半小時後才猛然發現手機不見，她再返回KTV附近街道，但不知從何找起，才苦惱不知所措。

員警請她不要緊張，並提醒她回想最後一次使用手機的時間地點，曾女思索後表示，最後使用手機是在計程車上，因手機裡內有珍貴回憶照片和重要資料，所以，她才急如熱鍋的螞蟻。

警方調閱KTV店家及路口監視器畫面，鎖定上下車時間地點逐一過濾，追查出曾女搭乘的計程車，透過警政系統迅速聯絡到計程車運匠，在車後座尋獲遺失手機，辣妹對警方能在1小時內幫找到遺失手機，欣喜若狂，直讚賞警方「真是太神了」。

(中時 )