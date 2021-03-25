中國大陸《海警法》今年2月1日生效，引起周遭鄰國強烈疑慮與抗議。台美簽署海巡合作備忘錄，並將於明天在外交部由外交部長吳釗燮、海委會主委李仲威、海委會海巡署署長周美伍以及美國在台協會處長酈英傑共同宣佈。

《海警法》，授權海警在「中國管轄海域」動用武器，該法自2月1日實施後，陸方海警曾與日本海上保安廳於釣魚台列嶼周邊水域發生對峙事件，升高釣島爭端。

美日高階官員二加二會談後發表的聯合文件直接點名《海警法》引發了地區混亂，對此「深表關切」。日本防衛相岸信夫在聯合記者會上表示，為了強化在尖閣諸島（釣魚台）周邊的應對能力，將與美軍實施聯合訓練。

民進黨立委何志偉日前舉辦「中國《海警法》對區域安全的影響」座談會。海洋委員會海域安全處處長許啟業表示，海委會已著手修正《海岸巡防機關器械使用條例》，並觀察中共是否藉由結合民兵船引起爭端再據以強力執法，我方會隨時滾動修正對應策略。陸委會法政處副處長何達仁也強調，我方將持續堅定對海域主權的主張，並維護國土安全，密切監控中共海警及船舶動態。

(中時 )