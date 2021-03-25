立法院經濟委員會本周一(22)初審通過「野保法」部分條文修正草案，其中第19條第6點修正通過改為「使用鋼製吊索、陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具」，鋼製吊索就是俗稱的「山豬吊」，動保團體今日發出聯合聲明，認為不應鬆綁各項原住民族狩獵規範，否則恐過度擴張狩獵行為。

為抗議22日立法院經濟委員會上野保法修正草案恐導致狩獵過度擴張，台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會、台灣動物保護行政監督聯盟、關懷生命協會、世界愛犬聯盟、台灣動物平權促進會、中華民國保護動物協會、台灣愛狗人協會、亞太小動物獸醫師聯盟等9個團體共同發布聯合聲明。

該聲明指出，經濟委員會3月22日排審多個野生動物保育法修正案，其中第19條新增禁止使用獵捕野生動物的工具「鋼製吊索」，然而修正條文也指出若屬原住民族傳統，獵具則可不受限制；針對不斷鬆綁的各項原住民族狩獵規範，在一片恢復原住民族傳統文化等轉型正義的「政治正確」呼聲中，動保團體憂心動物在未來持續遭受不人道工具獵捕，承受巨大傷害。

該聲明表示，任何人或族裔都不應使用不人道的獵捕工具與身份例外獵捕野生動物，以現在山林間常見遭放置的鋼製吊索，也就是如稱的山豬吊與獸鋏為例，因為其「無差別捕捉與堅不可摧」的特性，重傷受困的動物為了逃走只好自殘咬斷肢體的慘劇，對動物造成的痛苦與傷害十分巨大。

該聲明指出，尊重原住民族文化傳統，但反對「狩獵行為」的過度擴張，然而動保團體每每提出原住民族狩獵權利的疑慮時，就會被冠上「不尊重、歧視、分裂原住民族傳統文化」的標籤，但提出警語絕非指責誰要為環境惡化負全責，而是要提醒人類活動範圍對野生動物棲地大規範侵犯，幾乎已讓野生動物「無立錐之地」。

(中時 )