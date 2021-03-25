香格里拉酒店集團50 週年，香格里拉台北及台南遠東國際大飯店特別攜手推出一系列住宿、餐飲、宴會及公益活動等慶祝活動，四月限定尋找1971年4月23日與香格里拉酒店集團「同年同月同日壽星」，可於週一至週四期間免費入住台北或台南一晚。

同時，飯店更專為四月份壽星、或任一月份23日生日貴賓推出「香傳五十‧歡慶經典」住房優惠，即日起至4月30日前以官網最優惠的「優享價」預訂任一房型，再享最低85折優惠，還加碼客房升等、三千元飯店現金抵用禮券及加贈50點貴賓金環會獎勵積分等超值禮遇，不論是親友出遊或是給自己放個假，從時尚首都到陽光燦爛府城古都，隨心挑選享優惠。

台灣區兩家飯店-香格里拉台北及台南遠東特別企劃「對號入住免費」活動，邀請與集團同年同月同日生的「1971年4月23日壽星」，在四月底前於週一至週四期間，可任選香格里拉台北或台南遠東飯店，須提前預約、並於入住時出示身份證件，即可免費入住豪華客房一晚。

週年慶活動再加碼，香格里拉台北與台南遠東飯店邀請與集團「同月」或「同日」壽星同享優惠。只要是四月或任一月份23日的生日貴賓，可以官網最優惠的「優享價」八五折起，以上優惠皆可再享同類房型免費升等一級、價值3,000元週年慶飯店消費抵用禮券、加訂飯店自助式早餐可享優惠價。

台北遠東六樓的遠東Café 自去年底斥資新台幣8千萬元全新改裝後熱潮不斷，堪稱全台北最難預訂的自助餐廳，凡前50組預訂週一至週四晚餐即可享5折的半價優惠。位於香格里拉台南遠東十樓的遠東Café 自助餐廳，即日起至5月31日也獻上優惠，週日至周四晚間八點後用餐享5折優惠。

(中時 )