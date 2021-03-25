勞動部勞動力發展署為慶祝與澳洲技職教育聯盟(TDA)及泰國工業部泰德學院(TGI)，分別完成簽署「職業教育與訓練合作瞭解備忘錄(MOU)」，並同時結合探討各國後疫情時期技能轉型創新策略，再25日辦理「臺澳/臺泰MOU換約儀式暨後疫情時代技能轉型國際論壇」。

換約儀式首先在勞動部次長林三貴見證下，由發展署署長施貞仰與TDA執行長Craig Robertson及TGI院長Somwang Boonrakcharoen以線上線下虛實整合順利進行。林三貴表示，我國與亞太地區國家之勞動政策合作，向來不遺餘力，透過設置APEC能力建構發展中心、World Skill能力建構中心等，為強化人力資源發展新契機，也獲得相當豐富成果。

而這次換約儀式，不只呈現我國在國際職業訓練合作的深耕與努力，也希望在數位轉型的洪流中，發揮我國職業訓練的優勢，推動亞太地區乃至於其他國際社群之數位技能成長。施貞仰也在儀式完成後，感謝澳洲與泰國代表，並期許發展署在人才培育及訓練上提升轉型，並擴大亞太區域職業訓練國際合作平台。

儀式結束後，發展署隨即以「後疫情時代技能轉型」為主題，運用線上視訊與國內外國際組織各單位共同參與方式，邀請TDA執行長、TGI院長、比利時佛拉芒區就業及職訓總署(VDAB)代表、領英(LinkedIn)臺灣區資深客戶經理Delora Yen、越南計畫投資部策略發展研究院潘美鳳副院長等國際組織人員，針對疫情時代技能發展職訓再造、疫後人才所需新技能、以及各國於後疫情技能發展創新策略，包括數位訓練升級、數位人才培育等進行交流分享。

發展署表示，雖然在疫情影響下，國際交流活動受到限制，仍力邀我國及全球各地人力資源發展產官學訓專家，以虛實整合方式，就未來分別與澳洲、泰國推動職訓合作彼此交換意見，並探討各國就後疫情時代未來工作樣態、創新技能需求及數位技能提升，齊聚共商策略發展路徑，不但符合後疫情時代數位轉型之方向，也有助於維持國際合作動能，以建構國際合作交流平台，促進亞太地區職業訓練機制優質成長。

(工商 )