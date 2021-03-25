國民黨25日召開「蔡政府花錢如流水，卻不能幫人民留水」記者會，文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲出席。面對台灣適逢半世紀以來最大旱象，經濟部已宣布台中、苗栗將採分兩區「供五停二」，國民黨質疑，蔡英文政府似乎螺絲鬆了。

國民黨說，蔡政府編了前瞻基礎建設計畫等大筆預算，卻未能解決台灣缺水問題；全台水庫清淤不力，至2020年8月止，全國整體水庫淤積率仍高達29.59％，與2015年6月全國總水庫淤積率28％相比，不降反升；更重要的是身為國家元首的蔡英文總統如同神隱，近期皆未視察水庫水情，喚起全民危機意識，行政院則連一支宣導全民節水的電視廣告都沒有。請蔡政府趕快醒過來，正視台灣水情嚴峻的問題！

國民黨表示，雖然台灣這兩天已有降雨，但根據經濟部水利署「台灣水庫即時水情」截至24日的資料，供應台南的白河水庫蓄水量仍為零，已經完全見底；蓄水量低於一成以下的包括供應台中的德基水庫5.9％；供應新竹、苗栗的永和山水庫8.4％。

供應新竹科學園區的寶山第二水庫8.9％；供應苗栗的明德水庫9.8％。另外，供應南投的霧社水庫剩10.2％；供應苗栗、台中的鯉魚潭水庫僅剩11.7％；供應台中的石崗壩水庫僅剩14.1％；供應嘉南耕種、台灣最大水庫的曾文水庫也僅剩15.4％。此外，經濟部長王美花昨天已經宣布，苗栗、台中從4月6日起調整水情燈號為「紅燈」，啟動「供5停2」分區供水，顯然台灣中南部的水情相當嚴峻。

但國民黨表示，行政院前瞻基礎建設計畫中的「水環境建設」，預計8年投資約2,508億元，前4年（106至110年）投入1,100億元特別預算，期望營造不缺水、喝好水、不淹水及親近水之優質水環境；此外，也要增加常態供水100萬噸/日、備援供水及調度能力200萬噸/日、改善無自來水用水戶9萬戶；惟預算已經執行了一半，迄今的台灣依然必須面對缺水的窘境，試問蔡英文總統，前瞻預算的錢都花到哪裡了？這樣的成效，蔡英文總統、蘇貞昌院長滿意嗎？執行不力的責任，難道不需要有人扛起嗎？

有關全台水庫清淤成效的部份，國民黨指出，根據經濟部水利署資料，「蓄水建造物更新及改善計畫第三期」(2017-2020年)總經費13.7億元，推動水庫設施更新、庫區清淤、蓄水範圍與集水區保育等工作，但依據水利署統計，至2020年8月止，石門、曾文等13座重要民生水庫平均淤積率高達36.28％，而全國整體水庫淤積率也逼近3成、達到29.59%，與2015年6月全國總水庫淤積率28％相比，不降反升，全國水庫淤積的情況反而更為嚴重。

國民黨進一步表示，蔡總統2017年6月9日曾說，「台灣沒有太多適合的空間，可以興建新的水庫。未來將透過前瞻基礎建設，挹注足夠的經費，來改善重要水庫的淤積問題，並加強水庫集水區的保育。」但從水利署數據顯示，蔡政府清淤成效與效率不僅沒有進展，反而倒退，蔡政府花人民納稅錢如「流水」，卻不能幫人民「留水」，全台水庫清淤不力，難道蔡政府不需要負起責任、向人民做清楚的交代嗎？

國民黨還說，蔡政府沒辦法幫人民「留水」，連呼籲全民「節水」的工作也忽略了，國民黨表示，正當全台陷入缺水危機的時刻，蔡總統卻如同神隱，一次都沒去水庫視察水情；對照馬政府時期，2015年，石門水庫有效蓄水率降到只剩4分之1以下時，馬英九總統即前往石門水庫視察，呼籲全民了解缺水嚴重性，更要有危機意識，共度缺水難關。國民黨指出，當國家元首都不重視水情吃緊的問題時，如何喚起全民的危機意識？

國民黨也指出，行政院今年以來也如同神隱，平時會作梗圖質疑在野黨或非執政黨的立委，但今年水情瀕臨危機之際，卻鮮見行政院推出向全民「警示水情吃緊、宣導節約用水」的網路文宣或在電子媒體上製作宣導影片，難道因為點閱率不會高，所以不做嗎？國民黨呼籲行政院可透過徵用的防疫廣告，穿插宣導全民節水的訊息。

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