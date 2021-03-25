錢薇娟肯定明星選手的努力。（衛視中文台提供）

錢薇娟（錢姊）25日錄衛視中文台《一袋女王》，她從《全明星運動會》第一季就擔任藍隊領隊至今，談到小春隊長，她透露他雖然是饒舌歌手，但私下講話很慢又溫柔，「有隊員受傷，他講得緩慢要對方立刻去看醫生，還把錢包拿出來，小春很特別，雖然外表很酷，但內心非常溫暖」。她曝第一季藍隊額外花費由高富帥隊長胡宇威金援，第二季則有小刀、鼓鼓跟小春三人當金主。

錢薇娟被問及表現最令人跌破眼鏡的選手說：「小刀，一開始很多人質疑他當年都是受傷退團了，現在又參加節目，但他這一路下來很少缺席，雖然年紀條件確實在那裡，恢復比較慢，但他非常投入，我沒想到現在有很多項目都倚賴他。」她誇小刀保齡球那場比賽，整個拉高士氣，他整個人自信也提升了，「女生方面則比較擔心李佳薇，她在測試沒找到最強項，但非常努力，現在我們都叫她先唱歌飆高音，找出自信再上場」。

錢薇娟一路見證《全明星》選手發光發熱，「第二季水準更高，雖然第一季的草創很難被超越，但第二季的人都是看著那個範本來，大家都是準備好，水準已經在那裡，第二屆很多選手都已經打破成績了」。

(中時 )