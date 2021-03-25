《三隻小豬》主角群林孫煜豪、劉瑞琪、李天柱、賴雅妍、魏蔓齊亮相。（吳松翰攝）

《三隻小豬》主角群魏蔓、林孫煜豪、賴雅妍。（吳松翰攝）

《三隻小豬》劉瑞琪、李天柱首度合作。（吳松翰攝）

三立、華視新八點華劇《三隻小豬的逆襲》25日進行劇中豪門朱家卡司發布會，多年沒在台灣拍戲的李天柱與劇中老婆劉瑞琪及賴雅妍、魏蔓、林孫煜豪三個小孩一起現身。李天柱劇中飾演白手起家的富爸爸，突然宣布破產，三個被富養長大的千金少爺如童話裡的單純小豬，被迫離開豪門奢華舒適圈，掉入平凡生活。戲外的李天柱表示，女兒從小就被他教育「想買什麼時，再想一下有沒有迫切需要，真的需要才買」，女兒也因此養成很好的金錢觀、很節省，之前還到服飾店打工。前年底女兒遠嫁英國，原本去年要回台灣辦婚宴卻因疫情受阻，父女已經一年多沒見了，「沒什麼遺憾，他們幸福就好」。

被問多年沒拍戲為何願意首度接演華劇？他笑答：「說白了，演員也要生活，而且很現實，演員就是要演出、要有舞台，我還能演，為什麼不演？」他說演員一輩子都在找自己的角色、存在價值，透過演戲也能看到自己，身為演員是很幸福的事，可以領略不同的人生，也可以得到很多啟示。而沒拍戲的日子裡，他也沒休息，就去各地佈道、見證，分享經驗，也算過得充實。

三立、華視新八點華劇《三隻小豬的逆襲》豪門朱家卡司發布會。（吳松翰攝）

劉瑞琪這次飾演極度寵溺三個小孩的母親，她表示私下自己雖沒生小孩，但對姊妹們的小孩都當自己的來寵；她覺得法國人養小孩有個觀念非常好，就是如果小孩吃飯鬧不吃就讓他餓，等餓時自然就會吃，無論是「富養」或「窮養」，只要觀念正確就好。她也透露幾年前曾與魏蔓、賴雅妍出席同一場婚禮，三人上完廁所出來還合拍了一張合照，她曾與賴雅妍多次演母女，過去一直很喜歡魏蔓單純傻大妞般跟自己年輕時很像的感覺，很開心這次終於也跟魏蔓合作了，「人生很妙，這就像是一件事心想事成了」。

魏蔓飾演花錢當喝水的敗家貴婦，連婚姻都是買來的，還會養男人，魏蔓笑說角色個性跟她本人差很多，但坦言學生時代有養過男友，因當時的男友家境比較不好，所以她會把零用錢分給對方，吃飯也經常都是她付錢，但有次明明她身上只有500元，對方卻堅持要去吃牛排，讓她很過不去，但也坦言以後「可能」還是會養男人。她自己至今做過最奢華的消費，應該就是嚐鮮一碗1500元的牛肉麵。

賴雅妍劇中理性，私下的她金錢觀是「對自己喜歡且執著的就不會省、不會看價錢」，例如她學咖啡，為求買到新鮮的咖啡豆，會和朋友一起買一袋、坐飛機來的空運豆；她覺得投資自己是對的，「做了會開心的事，就算投資報酬率不高也沒關係，做的過程中可能正能量會提升」。

林孫煜豪劇中有兩個姊姊，私下也是在女人堆中長大，他說從小軍人爸爸較少在家，他就跟劇中角色一樣愛電競，但他從小就打工，也有賺錢一定要存30％的觀念，以前當家教、教鋼琴、發傳單及搬家等打工都做過，甚至還曾在女性友人的未婚夫落跑時，被對方情商去充當拍婚紗照時的一日新郎，賺到數千元酬勞。他笑稱自己才是工作狂，最愛賺錢。劉瑞琪就笑說：「有經過磨練的小孩，一定會珍惜一切的。」

(中時 )