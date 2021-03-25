Global Mall新左營車站首波母親節檔期，獨家合作「卡娜赫拉的小動物」推週週獨家來店禮。（柯宗緯攝）

Global Mall新左營車站首波母親節檔期，獨家合作「卡娜赫拉的小動物」推週週獨家來店禮。（柯宗緯攝）

Global Mall 新左營車站母親節檔期與「卡娜赫拉的小動物」推出多款獨家來店禮。（業者提供）

Global Mall新左營車站首波母親節檔期，將於4月1日至21日推出《輕旅行生活美學》，以疫後元年身心享健康為主題，推超值回饋， Global Mall 聯名卡當日單店累計消費滿3000元送200元電子商品禮券，並獨家合作「卡娜赫拉的小動物」推週週獨家來店禮。業者推估，業績將上揚3成。

後疫情輕旅行夯， Global Mall 新左營車站以「輕旅行生活美學」為主軸，主推旅行用品、休閒裝備及外帶美食5折起，包括旅行必備的好走鞋及旅行裝備。看準防疫商品熱潮，也將於 4月2日至5日推全台獨家設計款「好想兔親子口罩」，活動期間之內加入會員或是扣會員點數5點，即可獲得1大1小獨家親子口罩。

業者也獨家合作「卡娜赫拉的小動物」來店禮，包括風扇、保冷袋、傳輸線、面紙套通通一次收藏，並打造超萌網美打卡點，同時還有人偶見面會近距離與粉紅兔兔互動。

櫃位方面，3月有3個新櫃登場，主打異國料理，「銀座杏子豬排」3月26日正式開幕，提供多樣日式定食與道地炸豬排，酥炸、鍋膳料理等。首三日每日限量前30名兩人同行至杏子豬排 FB 打卡一人半價、四人同行打卡一人免費。

此外，美味TOGO區「奇蹟印度」、土耳其美味料理「穆絲味」也接力登場，「奇蹟印度」 推印度零食享買一送一、「穆絲味」則推有開幕超值優惠。

(中時 )