屏東一名在冷凍廠工作的30歲李姓男子，花了5年，每月存1萬元，終於存到65萬元，娶了20歲阮姓越南嫩妻，但帶回台灣不到1個月，妻子就在深夜2點多搭乘一輛休旅車落跑，就此消失無影無蹤，讓心急的李男上網懸賞1萬元尋妻。事實上，阮女落跑有跡可循，落跑前為了拒絕拒絕與老公行房，竟在衛生棉上塗了口紅，假裝大姨媽來，讓李父氣得怒批，阮女根本是惡意欺騙。

李男日前將與妻子的合成照PO上網尋妻，照片中可見，只要李男摟著妻子的肩，對方就會皺眉頭，露出不耐煩的表情，因而被網友戲稱阮女的臉「超級厭世」、「怨念很深」、「憤怒鳥」。尋妻啟示曝光後隔天，李男與阮女在越南的婚紗照流出，阮女不但長相清秀，皮膚白皙，臉上還掛著甜美笑容，與在台的「厭世」表情有極大落差。

但李父接受「ETtoday新聞網」訪問時表示，當時全家人到越南與媳婦的親友吃喜宴都很和氣，帶媳婦去夜市買金飾，臉上也都有笑容，沒想到來到台灣後完全變了個人，讓他氣得怒罵「都是演的」。李男也說，妻子來台就從未笑過，對人不理不睬，不曾笑過，也不肯說話，本以為老婆想家，所以體諒她，讓她整天在家裡整天躺著滑手機。

阮女來台後不僅變得冷漠，還欺騙老公不想行房。李父表示，媳婦與兒子婚後共發生5次性關係，在越南3次，在台灣隔離結束後2次，但媳婦落跑前卻跟兒子說月事來不能行房，落跑後竟在垃圾桶找到塗口紅的衛生棉，上面完全沒有血跡，根本是惡意欺騙。

新娘露出兇惡又厭世的表情，讓網友全笑翻，直呼難怪會逃跑。(圖／爆怨公社)

(中時新聞網)