吳男組織竹聯幫地虎堂，並擔任贏政黨部主委，檢警大動作查辦，最後只查到栽贓百萬勞力士錶被偷、恐嚇有線電視裝機員的小案件。（本報資料照）

竹聯幫49歲地虎堂堂主吳金虎涉嫌率幫眾暴力討債、恐嚇取財，2018年9月羈押期滿後仍繼續為非作歹，連住處裝第四台都栽贓恐嚇裝機員偷走他的百萬勞力士錶，前年遭檢警依違反《組織犯罪防制條例》等罪嫌偵結起訴，但因組織犯罪部分罪證不足，彰化地院依恐嚇取財未遂及恐嚇危害安全2罪，各處6月、4月有期徒刑，合併應執行9個月，可易科罰金，不必進入監牢服刑。

身兼中華統一促進黨贏政黨部主任委員的吳金虎至少6度遭警方提報治平對象，警政署年年全國大掃黑，他幾乎都榜上有名；前年大甲媽祖繞境經過彰化市民生地下道後，他還與統促黨主席「白狼」張安樂為了接駕扛轎，引發暴力衝突事件。

刑事局中打會同中彰警方，經長達半年的監聽、追查，前年4月陸續在台中市南屯區、彰化等地拘提吳男與6名幫眾，彰化地檢署偵結將吳男與李男等5人依違反組織犯罪防制條例、恐嚇等罪嫌起訴。

根據判決書，2018年12月19日請群健有線電視到府裝機，裝機工程師收費離去後，吳卻打電話稱百萬勞力士名錶被偷不見，並恫嚇「白道就是主委、黑道什麼去查一下啦。雅虎奇摩我吳金虎三個字打打看啦，我的東西也敢拿，你也很有膽子。勞力士都有編號，你聽得懂嗎？黑白兩道絕對會找。」事後吳男還報警告工程師竊盜，但全案獲不起訴處分。

前年3月5日吳男又在台中市西區借出8萬元給友人，同年月26日凌晨，吳男為追討債務，傳微信給友人帳號「金獒咬」稱「很快的，黑白兩道都會認識你，恭喜你，你會很出名。最後的告知。」讓友人心生恐懼報警。

審理法官在判決書指出，經常犯罪的人，多走幾趟法院，學會鑽法律漏洞，將犯罪行為包裝成合法追討債務，早已是常見手法，一句正當行使債權，縱然手法過當也沒有「不法意圖」，不會構成恐嚇取財，犯罪者已經會學習、再進化；認為吳男與辯護人無恐嚇意圖的說詞，顯係卸責之詞，不可採信。

法官也罕見在判決書中批評，吳男與幫眾均稱「竹聯幫地虎堂」與「斌勢分會」並不實際存在，只是藉故攀附，為了行走社會自創名號、營造名氣響亮的外觀，在社會上比較不會被欺負；而檢方指揮監聽吳男時間長達半年之久，監聽結果只整理裝機員恐嚇取財案件而已，沒整理出吳男究竟如何成立、組織地虎堂犯罪組織，亦查無有實施強暴、脅迫、恐嚇為手段之罪。因罪證不足，吳男與幫眾全獲判無罪。

(中時 )