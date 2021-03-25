近期大盤回檔整理，但利多消息不斷的面板雙虎幾乎每天都有好消息，雖然股價是一天漲一天跌，但仍逐步墊高，友達、群創都站上20元的價位。由於是銅板股，股價平易近人，投資人都買得起，看著股價一直漲，股市討論板最常出現的問題就是「現在還可以買嗎？」，分析師建議，如果要買面板股，就要有把周期拉長，不在意短線的心理準備。

友達、群創這一波從農曆年前起漲，股價漲幅高達5成，即使近期大盤回檔修正，面板雙虎股價還是可以愈漲愈高，今日早盤都開在20元之上，隨即獲利賣壓出籠，友達收盤收在19.5元，下跌1元，跌幅達4.88%，群創收盤則收在19.55元，硬是比友達高了0.05元，但仍有3.22%的跌幅，下跌0.65元，外資也賣超群創11.7萬張，賣超友達8.4萬張。

面板雙虎最近股價亮眼的表現也讓股民很興奮，有網友在批踢踢股板貼文「原來下一座護國神山是面板」、「十年大底打完準備重返榮耀了」、「繼護國神山，護國艦隊，再來是護國雙虎了？」

也有網友說不知道自己算不算韭菜，他是在1月底股價15元時買進群創，「後來黑了好幾天 想說不要抱過年 就脫手了」，但最近看股價飆2字頭，「我該衝嗎 還是衝了馬上掉下來」？網友有的回應「拉回給你上車還不上 那就有夠韭」，有的網友回「可以！ 快進來幫解套！」、「通常就會馬上拉一根 然後繼續死魚循環」，也有網友教「面板玩法簡單 等它死魚到版上沒人喊的時候再買」。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，今日面板雙虎都跌得不輕，因為市場都知道面板有報價上漲、產能吃緊以及東京奥運等利多題材，價格又平易近人，人人都可以摻一腳，短線客也會當沖或隔日沖，震盪會比較大，甚至時不時出現昨天大漲今天大跌的現象，要買面板股的投資人，心態要把周期拉長一點，可能放一、兩個月，不要太在意短線走勢。

(中時新聞網)