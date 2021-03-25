香港「銅鑼灣書店」前負責人林榮基來台開店，遭男子鄭啟龍及曾士晟、曾士峰兄弟潑漆，台北地院刑事庭依傷害罪對3人判刑。林另提起附帶民事訴訟，北院民庭審酌此事件讓林日後還得擔心再因政治言論而遭受他人不法侵害，對他心理造成一定程度影響，判3人應連帶賠償30萬元，可上訴。

民庭審理時，林榮基的律師主張，本案是矚目案件，對於被迫從香港移居台灣的林也是一種迫害，對林的生活造成嚴重的影響，且對社會做成很不好的示範，與一般物理暴力行為造成的侵害相比，應給予更高的賠償，故求償精神慰撫金300萬元。

法官認定鄭男3人不法侵害林榮基的身體權、健康權、名譽權及自由權，且情節重大，痛批3人僅因不滿林先前關於香港民主人權的理念及訴求，不思透過合法途徑表達意見，藉強暴手段公然侮辱林，對林造成精神上相當的痛苦。

法官指出，林榮基日後仍得擔憂在台灣是否會再因政治性言論遭受他人不法侵害，對其心理造成一定程度影響，審酌鄭男3人身分、學歷及財力後，判3人應連帶賠償30萬元。

林榮基原定去年4月25日在北市南京西路重新開張銅鑼灣書店，持續宣揚對香港問題的理念及訴求，鄭男心生不滿，找曾士晟兄弟幫忙，4月21日尾隨林至中山北路一段某家咖啡店，由曾士峰上前潑紅漆，曾士晟持手機拍攝，再把照片傳給鄭男，3人犯後一同逃回高雄。

(中時 )