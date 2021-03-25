迎接航海王大時代，萬海航運向韓國現代重工業訂造5艘全貨櫃輪，簽約儀式於2021年3月25日在萬海航運台北總公司舉行，與現代重工業簽署 5艘 13,200 Teu 全貨櫃輪。船舶將於 2023年第一季起陸續交船。

萬海目有74艘自有船舶，57艘外租船，此次訂造新船，主要目的為調整船隊與市場發展，使萬海營運競爭力向上提升，並提供客戶更快捷便利的服務網絡。

在1.3萬TEU大船的造船規劃上，萬海持續打造新船，不論船型大小，主要在應用面上，除了可以汰舊換新目前20年以上的舊船外，1.3萬TEU船舶可以投入美國，也可以投入印巴跟中東等航線。

萬海為強化亞洲到美西市場服務以因應強烈的客戶運送需求，美西航線改為定期航班，3月中旬起再從原本的每周2班擴大為每周4班，主要服務重點區域落在亞洲至美西等地，投入運能從原先的6至7千TEU，擴大至約1.3萬TEU～1.4萬TEU。

萬海表示，今年市場變化很快，目前審慎樂觀看待，但還是有些挑戰，第3、4季來看都還有點遠，像是租船租金上漲、油價成本上揚都會影響，另外也可觀察塞港問題、準班率及接種疫苗後市場恢復情況。

(中時 )