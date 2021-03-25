日本桌球天后福原愛與江宏傑爆4年婚變，早前更有週刊爆料指出，福原愛是在春節期間突然打了一通視訊電話向江宏傑提離婚，令江宏傑難以接受，甚至難過到在工作人員面前數度情緒崩潰，令人不捨。早前日本命理師「龍羽老師」更在談論福原愛婚變事件時，大爆福原愛不同於「瓷娃娃」清純形象的私下肉食女一面。

龍羽老師日前在《台灣好吃驚》談到福原愛婚變事件，意外大爆福原愛肉食女一面。她說當年在巴西里約奧運時間，福原愛與2位選手同房，不過室友就稱：「小愛每天晚上不會回來。」疑惑為何福原愛都沒回房。

龍羽老師更稱，在奧運開幕時的時候，還是福原愛主動找江宏傑合照，兩人感情也是在奧運期間迅速加溫，直到奧運結束不久，福原愛與江宏傑就發表婚訊。此外，龍羽老師還說福原愛就是喜歡高大帥氣的男生。

福原愛、江宏傑4年婚變，早前江宏傑更突然現身松山機場，全家出動送福原愛媽媽回日本。隨後福原愛更發表聲明，在經過兩家人的溝通，加上媽媽年事已高需要照顧，因此決定讓媽媽先行返日。至於2個小孩為何不和阿嬤一起回日本？福原愛則坦言最重要的孩子一事，目前仍無法跟大家透露，同時亦為無法將詳情公諸於眾而道歉，盼外界包涵。

然而今日日本媒體《女性SEVEN》又爆料，其實福原愛母親對於女兒爆出不倫戀、還有被夫家霸凌一事相當震驚，更不好意思留在江家接受照顧，所以才決定返回日本。

(中時新聞網)