台北捷運要換LOGO了！北捷自1996年通車以來，營運已25年，明亮、乾淨、準點的形象，成為大台北地區驕傲。新LOGO今在官網、臉書同步更新，只是網友發現，怎麼跟某超商的企業識別標誌很類似，虧「捷運也變你家了」。

北捷自1996年3月28日通車以來，即將屆滿25周年，決定以新面貌示人。北捷今在官方網站、臉書粉絲專頁換上全新LOGO，色調仍以白、綠、藍為主，捨去外圍的圓弧線條，再把原本的綠、藍線條結構簡化，最下方則是黑色英文字「Metro Taipei」。

新裝亮相頗受網友歡迎，認為北捷新識別簡單有力，代表台灣價值，感覺好看多了；也有網友第一時間想到某超商，覺得根本就是「超商捷運」，易讓人錯亂。還有網友搬出桃園醫院的LOGO，兩者相似度90%，「是柯P要向防疫有功的桃醫致敬嗎？」

多數人留言支持，只是更多人對「Metro Taipei」的字體很有意見，覺得太醜、很像電腦內建的既有字體、缺乏藝術感，建議北捷公司再做改進。

北捷舊的LOGO線條較複雜。（翻攝台北捷運臉書）

(中時新聞網)