台電公司20年老樹木倒塌 砸毀蘆洲停車場3汽車（民眾提供／戴上容新北傳真）

台電公司路樹今天下午2點多倒塌，砸毀蘆洲區三民路民營停車場中3輛汽車，所幸事發當下車主皆未在車內，無人員傷亡；蘆洲區長莊茂坤指出，該路樹樹齡約20年，所有權屬於台灣電力公司，確切倒塌原因仍待釐清。

區長莊茂坤表示，位於三民路上的「日月亭停車場」，該空地為台電宿舍改建停車場，所有權屬台電，該公司及公所已派員進行吊掛作業，後續也會協助車主與台電洽談賠償事宜。

莊茂坤補充，該路樹年久且內部腐蝕，近日大雨可能為倒塌原因，詳細資訊仍待釐清，公所將責成相關單位加強路樹健檢及保養。

(中時 )