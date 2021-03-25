台電公司路樹今天下午2點多倒塌，砸毀蘆洲區三民路民營停車場中3輛汽車，所幸事發當下車主皆未在車內，無人員傷亡；蘆洲區長莊茂坤指出，該路樹樹齡約20年，所有權屬於台灣電力公司，確切倒塌原因仍待釐清。
區長莊茂坤表示，位於三民路上的「日月亭停車場」，該空地為台電宿舍改建停車場，所有權屬台電，該公司及公所已派員進行吊掛作業，後續也會協助車主與台電洽談賠償事宜。
莊茂坤補充，該路樹年久且內部腐蝕，近日大雨可能為倒塌原因，詳細資訊仍待釐清，公所將責成相關單位加強路樹健檢及保養。
(中時 )
台電公司路樹今天下午2點多倒塌，砸毀蘆洲區三民路民營停車場中3輛汽車，所幸事發當下車主皆未在車內，無人員傷亡；蘆洲區長莊茂坤指出，該路樹樹齡約20年，所有權屬於台灣電力公司，確切倒塌原因仍待釐清。
區長莊茂坤表示，位於三民路上的「日月亭停車場」，該空地為台電宿舍改建停車場，所有權屬台電，該公司及公所已派員進行吊掛作業，後續也會協助車主與台電洽談賠償事宜。
莊茂坤補充，該路樹年久且內部腐蝕，近日大雨可能為倒塌原因，詳細資訊仍待釐清，公所將責成相關單位加強路樹健檢及保養。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。