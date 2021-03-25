悠遊卡公司、悠遊卡投資控股25日雙雙召開董事會，決議卡公司董事長陳亭如免兼總經理，並升任投控總經理，原卡公司總經理職務，則由管理群副群長邱昱凱升任，但因邱昱凱為台北市長柯文哲愛將，過去還曾稱他為「網軍頭」，外界認為本次人事異動酬庸意味十足。

悠遊卡2002年發行至今，曾是全台電子票證龍頭，無奈市佔率節節敗退，2019年推動的電子支付也成效不彰，負評如潮，外界戲稱悠遊卡再爛下去，恐將被一卡通超越，台北市長柯文哲還曾在去年6月初放話，若悠遊卡交易金額與營收再不提升，將撤換現任董事長陳亭如。

半年多過去，悠遊卡公司今召開董事會，決議讓柯文哲愛將邱昱凱扛下大任，擔任卡公司總經理一職。陳亭如表示，20年的悠遊卡已在全新的數位領域站穩第一步， 邱昱凱的專業與年輕視野，將帶領團隊與新世代客群充分對話，數位轉型也將大步邁進。

邱過去雖遭台灣基進點名以月薪8萬進行網路操作，但憑藉清大計量財務金融學專業，並擁有台灣大學工業工程碩士學位，2019年加入悠遊卡公司後，曾被柯文哲拔擢企畫室主管及管理群主管，同時也任董事長特助等職務，如今再度高升，也被外界認為酬庸意味濃厚。

(中時 )