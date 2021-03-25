台南市佳里區25日清晨發生1死1傷命案，27歲的凶嫌黃家恩7點多持刀潛入29歲的前女友詹女家中，疑似想要挽回感情，卻將詹女母親陳姓婦人刺殺成重傷不治、詹女阿嬤也受傷，黃7點30分逃離現場時被趕到現場的詹女前夫攔阻尾隨，警方隨後也趕至150公尺外公園將黃逮捕。

「這一切都是你造成的」，凶嫌黃家恩刺傷詹女母親、阿嬤後，在一樓用刀架住從房間出來查看的詹女，搶走詹女手機阻止報案，向詹女吼叫，並要押她出去談判，詹女看到母親從二樓跌落浴室旁血泊中，苦苦哀求「不管你要做什麼，先讓我叫救護車救我媽媽。」

黃男拿出自己手機讓詹女叫救護車，但仍執意要拉她出去談判，拉扯過程詹女脖子也有劃傷，兩人在門前僵持時，詹女小孩一度出房門察看，慌亂中黃男趁機逃走，詹女趁機報案，此時詹女前夫也剛好回家查看，遇上持刀要逃跑凶嫌，在後方亦步亦趨尾隨至警方到達。

詹女母親、阿嬤2人則被送往佳里奇美醫院急救，詹母因傷勢嚴重，急救20分鐘後經醫院宣告死亡，詹女阿嬤仍於醫院治療中。

據了解，黃男可能潛伏到詹女家中3樓要談判，詹女母親7點19分時進門，可能要到3樓佛堂拜拜，與黃男發生爭執後殺害，從房間出來查看的詹女阿嬤也被打傷，黃男狡辯說他只是推她們而已，其他腦筋一片空白。

詹女與前夫育有1對子女，雖然已離婚，但仍與詹女阿嬤同住一棟透天厝，詹女的父母則住在附近。黃家恩與詹女是火鍋店同事，曾經交往一段時間，但詹女最近想分手，對黃所傳訊息不讀不回，黃男說詹女想分手又拒不見面，他「受不了」才會犯案。

黃男還陸續傳恐嚇訊息給詹女，詹女18日也到佳里派所報案，申請暫時保護令；詹女前夫也曾打電話給黃男，要他好好和平處理這件事。

怎知25日黃男還是持著20多公分長水果刀欲找詹女談判，造成詹女母親左臉頰、右肩、背部多處刀傷，送醫後不治，詹女阿嬤臉部受傷及牙齒2顆斷裂。黃男被捕偵訊後，下午3點依殺人、妨害自由、傷害移送法辦，步出警局時對為何行凶沉默不語。

(中時 )