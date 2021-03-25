在陸客不來、新冠肺炎疫情的接連衝擊下，圓山大飯店這2年將本身擁有富歷史故事性的珍稀文化資產「華麗轉身」成功吸引賓客目光，2019年對外開放圓山西密道後已累積近22萬人次拜訪，另一側更令人好奇的圓山東密道，也在塵封半世紀後，於今（25日）正式揭開神秘面紗，預計將再次帶來新一波「密道旋風」。

圓山大飯店東西兩側的密道，是1970年興建14層樓宮殿式主建築時，為已故前總統蔣中正之緊急逃生路線所規劃。西密道往劍潭的中山北路，密道長達85公尺、74個階梯，以其中20公尺長的溜滑梯為最大特色；而這次最新對外曝光的東密道則是長達67公尺、85個階梯，可通往銜接基隆河之方向，特別的是，在歷時1年多規劃及整修，探訪東密道的行程更延伸到出了密道後，可步行至封閉多年的孔令偉「孔二小姐」故居，而目前僅有圓山婚宴、企業客戶旅遊、東密國宴文化餐及東密道相關住房專案的賓客才能預約參加。

圓山大飯店董事長林育生（中）今宣布圓山東密道正式開放參觀。（粘耿豪攝）

踏入東密道前，廊道間播放著前總統蔣中正過去的談話聲音，以濃厚的歷史氣息展開這段富權貴色彩的秘密通道之遊。當年建造東密道時，為避開追兵視線及直線發射的子彈，密道特意以迂迴方式設計，且除了鋼筋水泥，還使用以洋灰製出凹凸不平的牆面來強化吸音作用，讓追兵不易預測方位；密道內架設有43盞防爆燈，即便爆裂，其碎片也不易飛濺進而產生傷害。

走出密道經過秘境般的戶外花園後，便是蔣宋美齡女士的大姐宋靄齡與孔祥熙所生之女兒孔令偉故居，她也正是圓山大飯店第一代總經理。由於孔令偉過去對於自己的生活隱私相當保密，除了她的閨蜜王小姐之外，未曾有過員工踏進洋樓一步，也使得她的故居更具令外界好奇神秘色彩。

據傳，孔令偉常常喜愛穿著一身長袍馬褂、配戴著長槍，在飯店中遊走，這次對外開放參觀的建築，便是她在圓山大飯店停留時的休憩住所。原本閒置已久的2層樓故居，多年來作為儲物之用，現在2樓經悉心打理後開放參觀，保留下固定的硬體設施，並展示孔令偉使用過的物品，如長槍、外套、藏酒、圓山帳冊、壁爐等；不僅如此，蔣中正夫婦的搖椅、蔣宋美齡與蔣經國的一對沙發等蔣家物品及圓山重要文物，也一併搬來此陳列。

隨著東密道的解密，圓山大飯店也把歷史魅力帶進餐廳，將歷任元首在圓山舉辦的國宴菜色復刻重現推出「國宴文化饗宴」，賓客能以整套料理的方式品嘗各式不同的國宴級料理，並免費參加東密道導覽行程，開心體驗當「一日元首」的尊榮滋味。

圓山東密道為逃生考量，以迂迴彎曲的方式建造。（何書青攝）

國宴文化饗宴不單只有1款套餐，飯店內浙江菜系「圓苑餐廳」、廣式菜系「金龍餐廳」、台菜系「宴會廳」及西餐廳「圓山牛排館」都各自端出不同時期元首的國宴料理，連碗盤都使用過去國宴保留下的珍貴器皿，讓饕客有彷彿被很多總統同時請吃飯般地感受，最早更追溯到民國51年前總統蔣介石梅花宴的「梅花拼盤」、「黃燜嫩雞」及「手磨杏仁茶佐金魚餃」等；隨餐還附贈個人專屬國宴菜譜，印有客製化的餐宴名稱、詳細菜式說明及國宴的小知識，讓賓客留念；2人就能享用，每位1600元起+10%。

圓山也順勢推出「圓山東密道50年來首次解密 文化探索輕旅行」住房專案，除了能走訪最新開放的東密道，還安排專車接送至士林官邸及台北忠烈祠半日遊，再享用圓苑餐廳元首套餐，體驗完整的台北歷史文化美食之旅；入住天際套房，1泊2食每房8999元起。

此外，為紀念東密道開通，今年圓山大飯店再次合作臺灣菸酒公司打造限量3000瓶的「圓山東密道國宴酒Secret Passages」甫開賣便引起熱銷一空；圓山這次更攜手西班牙130年歷史的珠寶品牌Majorica，推出2款圓山全球專有版款紀念手鍊「圓山-珍愛一生」及「圓山-雙龍搶珠」，各具招財進寶、富貴吉祥寓意，全球僅限量999條。

「孔二小姐」孔令偉之故居首度對外曝光。（何書青攝）

「孔二小姐」孔令偉之故居首度對外曝光。（何書青攝）

圓山大飯店館內4餐廳推出「國宴文化饗宴」。（何書青攝）

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