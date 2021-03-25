西方小丑戲遇上東方經典白蛇傳，笑料百出之外，卻也刻畫了深刻的人間真情。沙丁龐客劇團作品《白蛇？！》，入選今年台新大獎，近期將再重演。

藝術總監馬照琪表示，團隊一直在發展各種小丑戲的可能性，「小丑戲的題材不限，有很大的發揮空間，假如能結合東方元素，由一群小丑演出經典華人故事，會如何？」

馬照琪表示，由於傳統戲曲已有許多《白蛇傳》版本，必須得向傳統戲經典學習，因此演員們特別找老師學京劇表演，5名演員經過兩年京劇訓練，同時特別專注學完京劇版的〈遊湖〉段落，最後才試著運用京劇的肢體表現和念白方式，表現小丑戲的趣味性。

為此，在演員身上能圖時看見京劇、小丑的肢體語言表達，馬照琪舉例，「當音樂前奏敲響，青蛇走進來了，用非常傳統的京劇身段登上舞台，才發現定位的音樂點錯了，於是，音樂又從頭來一次，一切又再從頭來一次，音樂點對了，身體表現也對了，小丑才展現一個滿意的笑容，幽默在這其中。」

值得一提的是，現場還有一人樂隊現場演奏，模擬京劇的鑼鼓點，但運用的是西方樂器，馬照琪表示，音樂設計陳玉環 （Camille Trebuchet）是學習音樂的法國人，「她特別將簡譜轉換成五線譜，併用自己熟悉的吉他、單簧管等樂器表現，她也是小丑的一員。」

受到疫情影響，沙丁龐客去年上半年的演出取消，平常演員到依原演戲給病童欣賞的計畫，也有長達半年的時間無法進醫院表演，改開直播和病童們互動。目前劇團幾經搬遷，搬到位於北投附近的排練場，劇組成員的心總算較為安定。

演出將於4月1日至4日，在台北國家兩廳院實驗劇場、4月22日至25日在台中國家歌劇院小劇場登場。

(中時 )