匈牙利作曲家巴爾托克貫穿人生30年完成的6首弦樂四重奏，演奏難度甚高，Infinite首席四重奏近年挑戰演出，第一小提琴手、小提琴家李宜錦曾以「挑戰百岳」形容這項計畫，如今總算要完成最後一首第6號演奏，真的要征服高山。

這段音樂人生難得的經歷，還有來自不同縣市的朋友前來參與，聽音樂會如追劇，李宜錦表示，「我和樂團成員原本只是想為自己人生玩成一個階段性任務，但練到後來會發現，前面五首的精華，都在最後一首獲得映證，並且獲得昇華。」

由於演出期間還一度受到疫情影響，但排練病沒有因此中斷，李宜錦表示，「我永遠記得疫情期間，在一切都處於未知狀態之下，最後在政府和社會的努力之下，好不容易才能站上舞台，當下非常感動，非常珍惜。」

巴爾托克是19世紀作曲家，他的一生曾經歷過兩次世界大戰，最後因為不滿當時匈牙利和納粹政府密切互動，憤而離鄉背井到美國，在異鄉過世。

李宜錦表示，同場音樂會另一首曲目舒伯特的《死與少女》，可聽見不同作曲家，對生命與人生的感悟。李宜錦說，完成這項計畫，下次預計要完成貝多芬弦樂四重奏，像存錢一樣，把曲目好好存起來。演出將於4月18日在台北誠品表演廳登場。

(中時 )