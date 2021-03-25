中鋼新進人員招考筆試27日即將登場，為防堵代考槍手違規事件再發生，代辦的國立中山大學與法務部廉政署南部地區調查組共同宣示，已備妥防止電子、代考等舞弊措施，檢察官視情況隨時採取強力偵查作為，維護招考公平性。

廉政署南調組去年才破獲大型代考舞弊集團，首腦大舉招募高學歷、理工名校出身的高材生充當槍手，媒合長相相近的考生，持變造證件應付查驗。中鋼代考價碼最高，為130萬元，以新進人員年薪約50萬元、不含激勵及分紅獎金計算，考進去至少先做2年白工。

中鋼表示，此次特別要求考生報名時上傳兩個月內大頭照、考試時還要攜帶雙證件和入場通知書應考，僅能使用實體指針手錶，全程也將以電子設備偵測及協調加派NCC偵防車等方式防止舞弊。未來若查獲新進人員舞弊，將立即終止勞動契約並提告。

中山大學月前特別拜會法務部廉政署南部地區調查組，研商各種防弊策略與措施。南調組組長黃元冠表示，去年舞弊案揪出29名槍手均起訴，考試當天檢察官也會視情況採取強力偵查作為。副校長黃義佑申明，中山已備妥防弊措施，呼籲考生勿以身試法。

中鋼資深員工表示，不同於中油薪資的線性成長，中鋼薪資有「獎金」加給，景氣巔峰時甚至有「做一年、賺一年」的榮景。新人只要不出包，3至5年年薪就能破百萬，難怪成為舞弊集團的最高價碼標的。

資深員工說，公司針對新人也有三個月的試用考核，針對體能、學科、專業能力等都有把關機制，但再周全的把關機制都有辦法被有心人跨越，每半年一次的工作評鑑也流於形式，無法篩出舞弊錄取、能力不足的員工，也讓有心打混摸魚的人找到「舒適界線」，也間接拖垮公司戰力。

(中時 )