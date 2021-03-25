一名網友在臉書PO出一張照表示，在好市多COSTCO停車場，看到一台保時捷直接大喇喇停在購物推車放置區，大罵「這樣停，別人要怎麼放推車？」照片曝光後引起眾人憤怒，不過由於這台保時捷剛好不偏不倚的塞進推車區，也有不少網友一看忍不住跪了，驚嘆「這停車技術好強大」。

原PO今天在臉書社團《爆廢公社公開版》PO照，批評無良保時捷車主，把車停在好市多購物推車放置區。從照片中可見，這台黑色保時停放的地方，除了地上有用黃色車輪檔區隔，看起來也比正常的車位稍窄，車主卻硬是不偏不倚的把愛車卡了進去。

照片曝光後引起網友罵爆，紛紛回應「不知道良心在哪裡」、「3寶沒分車款」、「好貴的推車」、「看來水準跟財力沒有相等」、「三寶無所不在」、「是急著去賣場大號嗎？急到沒空等車位」、「I服了U」、「他是眼睛瞎了嗎？」、「投十塊，把它推走」、「這推車特別大台哦」、「貧窮限制了我們的想像！」、

不過在一片罵聲中，也有不少人發現，要把保時捷停進推車區其實也不容易，網友罵著罵著忍不住讚嘆「這停車技術好強大」、「我怎麼覺得她停得進去也很厲害」、「這看起來就不好停，車太低還會打到」、「中間有根黃桿，如果車身太低應該會卡到」、「技術了得」、「人才啊」、「好厲害的技術！停得剛剛好」、「這是三寶中的高手」、「能這樣停進去剛剛好也是很厲害」。

開保時捷卻沒錢繳稅？ 車主逃稅「街景圖」露餡

(中時新聞網)