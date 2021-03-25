為了打炒房，行政院日前祭出「房地合一稅2.0」草案，由於擱置「囤房稅」，遭藍營砲轟「做半套」，內政部次長花敬群今說，現階段缺乏相關條件，倡議的人要自己負責。對此，國民黨團總召費鴻泰踢爆，民進黨內有推「囤房稅」的聲音，但這鼓聲音被壓下來，至於背後是否牽扯到民進黨派系，就要問民進黨團總召柯建銘。

費鴻泰表示，明天他和藍委賴士葆、曾銘宗等人將開記者會，針對居住正義議題，只提出「房地合一稅2.0」版本的民進黨，只做了一半，黨團要求須一併推動「囤房稅」，會中也將提出相關版本，但這不是黨版。

費鴻泰指出，他支持「房地合一稅2.0」草案，不過，要達到打炒房，這個只能產生20分效果，若加上央行減低貸款額度，就有40分，再加上囤房稅，才有可能達到80至90分。

費鴻泰透露，據他了解，早在政院公布「房地合一稅2.0」版本前一個月，民進黨團總召柯建銘曾召集幾位委員和財政部長蘇建榮溝通，「表面上是分析，其實就是脅迫」，民進黨內部有人支持囤房稅，但這些人的聲音被壓下去，導致政院最終只通過「房地合一稅2.0」。

費鴻泰強調，因此，壓力全來自民進黨團，柯建銘應出面說明，至於背後又有哪些派系要求，這就要問柯建銘。

(中時 )