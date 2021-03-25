2021美國職棒4月2日（五）正式開打，台灣運彩的冠軍賠率同時出爐，依賠率來看，洛杉磯道奇賠率為3.60倍最低，也是最被看好有機會在新賽季拿下冠軍王座；道奇同時也以賠率2.25倍被預測最有機會奪下美國職棒國聯冠軍；美國職棒美聯冠軍則以紐約洋基賠率2.90倍最被看好。

現正進行中的熱身賽是窺探今年各隊陣容、為例行賽投注熱身的好時機，台灣運彩表示， 該公司提供多場次的串關投注，要讓棒球投注重新裝上引擎熱起來!

台灣運彩說，新一季的美國職棒熱身賽剛開打，正是冠軍投注最佳時機，各隊的賠率這時候都有2倍以上，此時進行投注、支持喜愛的球隊，把握時機買在賠率較好的時間點，中獎的獎金也較優渥。從台灣運彩冠軍賠率來看，2020美國職棒總冠軍洛杉磯道奇仍是今年奪冠的大熱門、賠率3.60倍，去年爭冠失敗的坦帕灣光芒賠率14.00倍、在30支隊伍中排名第九，紐約洋基及聖地牙哥教士賠率分別為5.25倍及8.00倍，在總冠軍賠率較低的第二、三位。

另外，各聯盟冠軍的賠率也可以做為總冠軍投注的參考，台灣運彩表示，國家聯盟冠軍賠率前三名為洛杉磯道奇2.25倍、聖地牙哥教士4.50倍以及紐約大都會5.25倍；美國聯盟冠軍賠率前三名為紐約洋基2.90倍、芝加哥白襪4.00倍及明尼蘇達雙城6.75倍。

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