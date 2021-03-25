雖然去年12月政府啟動打炒房，加上農曆春節連假工作天數減少，但根據中央銀行公布的2月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額統計，房貸達8.132兆元，土建融為2.515兆元，續雙創歷史新高。
央行統計顯示，2月房貸餘額已連續48個月創歷史新高，餘額月增261.89億元，低於1月的634.61億元，也低於去年12月的929.56億元及11月的724.56億元，但年增率各9.07％、創171個月以來次高。
土建融餘額也與房貸同步衝高，累計已連續24個月創歷史新高，餘額月增169.85億元，低於1月的365.63億元，及去年12月的510.55億元，但年增率18.18％、為115個月以來次高。
觀察2月農曆年假期使得工作天數減少，僅16個工作天，去年農曆年則是落在1月，在基期效應下，2月年增率僅略低於1月，代表相對偏高，打炒房效果尚未完全顯現。
央行官員表示，這次為杜絕投機炒作，在去年12月8日啟動的新一波選擇性信用管制，主要是針對投機炒作躉屋的投資客，不影響自住購屋人，因此對房貸餘額衝擊並不大。
(工商 )
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