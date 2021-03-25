教育部技職司專委柯今尉今出席記者會，向台觀師生說明停辦原因及後續事宜。（羅亦晽攝）

花蓮台灣觀光學院董事會今年2月決議停辦，學校預計運作到7月底，師生譁然，不少學生希望能原校畢業，而非以專班或他校重新就學，教職員則質疑積欠薪水是否如期發放；教育部強調，校方已動用設校基金發放薪水，不過學校財務確實無法讓每位學生原校畢業，為維護學生受教權益，未來將協助後續就讀。

台觀停辦消息沸沸揚揚，學生認為校方違反當初入學「原校畢業」的承諾，教職員質疑董事會是否覬覦校產，才惡意退場，師生日前向立委傅崐萁服務處陳情，今在花蓮縣議會舉辦記者會，立委李德維、服務處主任陳文卿、教育部技職司專委柯今尉、多位縣議員及台觀師生等人出席。

柯今尉先針對校方從去年12月到今年2月積欠教職員薪水部分解釋，11日已將同意學校動用設校基金的公文發出，16日行文請銀行解定存，本周校方已將欠薪部分匯入各職員戶頭，且夠支應3、4月薪水，5月到7月則會透過私校獎補助方式，讓校方順利完成這學期。

至於教職員質疑董事會是否覬覦校產，柯今尉說明，董事會17日發聲明稿指出，董事已決定分批請辭，並已行文請教育部推薦相關公益董事處理後續事宜，依規定完成清算、解散等程序後的剩餘校產則完全歸公。

台觀曾經承諾學生「會讓他們念到原校畢業」如今已被打破，柯今尉坦言，停辦不是教育部想看到的結局，他以目前台觀五專生為例，1年級僅3名學生，2年級則有7人，未來學校剩下這2屆學生時，儘管不停辦，但選修課程是有可能無法如實開課，導致學校沒辦法提供正常求學資源，「當一所學校無法提供妥善求學環境，站在維護學生受教權益立場，協助安穩就學、如期畢業才是重點。」

柯今尉說，日前已和台觀代理校長王燕軍聯繫，目前停辦計畫仍正討論中，預計在下周校務會議提出，董事會同意後，報請教育部核定完畢，才可以正式停辦，期間校務運作皆保持正常。若真的停辦，教育部會妥善安置學生致他校就讀。

對此，李德維表示，台觀案子將會是私立中等學校退場機制送到立院後的首例，立院相當關心，已要求教育部積極協調，但因退場機制基金有限，若要維持1年級學生順利畢業恐有困難，不過針對後續學生權益及教師薪資發放，會站在立院角度會強力監督。

(中時 )