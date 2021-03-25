隨著業務的激增，台積電大規模擴產，同時也擴大徵才，不少人趨之若鶩的想加入台積電，其中也有不少同行萌生出跳槽去台積電的念頭，有網友在PTT上發文疑惑，台積電的缺工會造成其他半導體公司的大量離職潮嗎？

台積電隨著國內外新建廠房，今年預計大規模招募9000名新員工，創下擴大徵才人數新高；前年招聘人數為5087人、去年為8000人。

有網友於今（25日）於PTT發文，「台積電缺工會導致其他半導體公司爆離職潮？」，更表示，好幾個同事都去南科台積電面試，感覺後段半導體公司會收不到人。

底下有網友也有相同的感觸，「我家也缺工，但離職率不大」、「我們家倒是真的很多人離職去GG（台積電）」、「我們家新人也都去護國神山工作了」、「我家每年都有人離職去台積，都無感了」。

也有網友更表示，誰都想跳，外面錢比台積電多的很少，跟台積電一樣操得滿街都是，有點腦子都會想跳、「一樣輪班、當然去錢多的」、「工作就選錢多的啊」、「一樣賽當然選錢多的」。

(中時新聞網)