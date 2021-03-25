6日戰爭後，被困在蘇伊士運河的「黃色艦隊」。(圖/美聯社)

長榮海運公司超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)擱淺在蘇伊士運河，直接造成全球海運的大混亂，可謂「牽一髮動全身」。這起事故當然是無故意疏失，就造成如此嚴重的麻煩，而在歷史上，蘇伊士運河也曾斷航過，原因則是人為的戰爭。

蘇伊士運河於1869完工，很快就成為重要的交通捷徑，畢竟繞行好望角不但距離遠，風險也大。如此重要的樞紐地帶自然成為戰略要地，二戰時期，德軍與英軍在北非的戰爭，主要原因正是爭奪蘇伊士運河，雖然「沙漠之狐」隆美爾善於用兵，但是英軍最終仍守住了埃及，也就保住了蘇伊士運河。

真正造成蘇伊士運河斷航的戰爭，發生在1967年的第三次以阿戰爭(亦稱「六日戰爭」)，是役，以色列主動奇襲埃及與敘利亞，短短6天就佔領了西奈半島全部，兵鋒直達蘇伊士運河畔，埃及擔心以色列會渡過運河繼續進攻，鑿沉船隻以堵住運河兩端，當時航行在運河裡的14艘船隻(來自西德、瑞典、法國、英國、美國、波蘭、保加利亞及捷克)就這樣被困住，只能錨定在蘇伊士運河最寬處的大苦湖(Great Bitter Lake)，一待就是8年，由於運河兩岸的黃沙經常撲蓋在這些船隻身上，都變得黃褐色的，於是這些船隻有了「黃色艦隊」(Yellow Fleet)的渾名。

由於戰爭還在持續，在8年期間，以色列和埃及軍隊在蘇伊士運河的兩岸相互對峙。有時，雙方的突襲隊還會越過運河蒐集情報，14艘商船的水手們只能被迫觀戰。也算是困境中的人性之光，不同國家的水手們患難與共，在1967年10月，14艘船的水手與船長們成立「大苦湖協會」（Great Bitter Lake Association），交流連絡感情，以排遣時光，甚至舉辦「大苦湖奧運」，在船上比賽14種運動項目，包括游泳、帆船、跳水，甚至還在比較大的船隻上短跑、跳高，足球、射箭等運動。

1973年，戰爭再次爆發，史稱「贖罪日戰爭」，埃及成功奪回部分西奈半島，以色列在戰爭初期損失慘重，雖然之後穩住戰線，並在幾處熱點反擊，但以色列也意識到，國家地位與安全不是靠打仗，必須與周邊修好關係。此時埃及願意和談，以色列趕緊順著台階下，以色列與埃及談判的結果是，埃及承認以色列地位，並同意以色列船隻可以通過蘇伊士運河；相對的，以色列必須歸還西奈半島全境。

於是埃及開始收拾蘇伊士運河的沉船與水雷，1975年，運河終於重新開通，不過「黃色艦隊」的14艘商船，大多數因長年沒有航行造成大軸卡死，必須以拖船帶離，只有2艘西德商船明斯特蘭號(MS Musterland)和北風號(MS Nordwind)還能以自主動力離開。當2艘商船返回德國漢堡時，易北河上的船隻還為其舉行了盛大的接風儀式，消防船灑水為好不容易歸來的兩艘船隻洗塵。

(中時新聞網)