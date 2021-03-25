手機通路傑昇通信持續展店，除新竹縣的竹北正東店外，也首度跨足新竹市，位於新竹市南大路的新竹南大店開幕，讓新竹市的民眾也能購買CP值高的手機及配件，享受申辦門號續約與手機保修等連鎖通信服務。新店開幕期間全台同慶，即日起至3/28至全台任一傑昇通信門市購買指定機型，最高享3,500元的折扣；更推出與樂天桃猿球隊10號球迷專屬的聯名普格爾手機殼，現折100元的限定優惠至3/31，開幕期間至新竹南大店進行任一消費，再贈送限量來店禮，送完為止。

傑昇通信歡慶新竹南大店開幕下殺機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

為歡慶傑昇通信正式插旗新竹市，傑昇通信祭出開幕限定優惠，凡於開幕期間（3/25-3/28）入手蘋果5G新機iPhone 12 Pro（256G），現折2,710元，只要34,690元，再加購手機保修服務，如遇人為破壞或浸水，一年可免費維修三次或換新機，對比蘋果官網保固期內，但非自然損壞的維修費用16,590元，最高現省超過萬元。

而輕旗艦手機OPPO A53，搭載5000mAh大電池，支援90Hz螢幕刷新率技術，採用高通S460八核心處理器，相較上一代性能提升50%，開幕期間全台傑昇通信門市同步降價，至任一門市購買，只要4,190元的價格，再抽價值17,990元的OPPO Reno4 5G手機，幸運兒可以買一機送一機。

不僅如此，傑昇通信特地於開幕期間祭出Galaxy A31（6+128G）下殺3,500元的優惠，即日起至3/28連續四天，至傑昇通信門市購買採用FHD+解析度的6.4吋Super AMOLED Infinity U螢幕，而且內建螢幕指紋辨識功能，機背配備四鏡頭相機，內建5,000mAh大容量電池，支援15W快充及Samsung Pay手機支付功能，如此高CP值的Galaxy A31，開幕期間也只要6,490元。

此外，有頂級防水規格IP65／I68的SONY Xperia 10II，機身輕量化僅151公克，搭載S665八核心處理器、配備三鏡頭相機模組、3600mAh電量，還有3.5mm耳機孔，開幕期間下殺3千，僅8,490即可入手，絕對是實用主義者的新選擇。更重要的是，傑昇通信也推出與樂天桃猿球隊10號球迷專屬的聯名普格爾手機殼，即日起至3/31，凡到店購買現折100元。

(科技)