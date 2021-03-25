美國半導體大廠英特爾（Intel）預計投入200億美元，於亞利桑那州興建2座廠房，主要為發展代工業務，此舉引發各界熱議，是否會衝擊台積電、三星的市場領先地位；針對此事，英特爾執行長傑辛格（Pat Gelsinger）表示，與台積電和三星關係為「合作性競爭（co-op-petition）」，成為良好的合作夥伴，同時存在著競爭關係。

英特爾於23日宣布推動IDM 2.0戰略計畫，其中包含投入200億美元，在亞利桑那州興建2座晶圓廠，展開代工業務，期望能成為歐洲、美國晶圓代工生產的主要供應；同時，英特爾又表示，希望能與如台積電這般第三方晶圓代工廠擴大合作。

根據《BBC》25日的報導，傑辛格在接受訪談，被問及此事時表示，英特爾與三星、台積電的關係為「合作性競爭」，還是會使用彼此的產品，我們期望與他們建立堅固的合作關係，但同時又保有的競爭。他補充，在地理上還需要更加平衡的供應模式。

傑辛格還說，如今晶片產能過度集中於亞洲，可正如我們所見，這種地理位置上的供應失衡，全球需要更加穩定的供應鏈來滿足歐美的需求，無論在商業、國防抑或是政治，穩定的供應鏈都是必須的。

(中時新聞網)