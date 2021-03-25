中租-KY董事會決議 每股配息5元、配股0.5元 18:192021/03/25 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中租-KY（5871）25日召開董事會通過股利分派案，決議擬每股普通股配息5元、配股0.5元，合計派利5.5元，盈餘配發率約45.08％。另外，每股特別股則擬配息約1.2元，中租控股將於5月28日召開股東常會。 高息保護加基本面修復 特別股連11月吸金後市不淡 《集中市場》月線多空分水嶺 外資連5日賣超千億元 (工商 ) #中租-KY #配股 #每股 #派利 #每股配息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》西勝去年每股轉虧2.11元 今年營收拚增逾2成 10:002021/03/25 財經 《半導體》IET-KY佈局5G通訊及自動駕駛 盼成為營運推手 17:392021/03/25 財經 《資訊服務》東捷資訊去年每股賺2.41元 擬配息2元 08:522021/03/25 財經 《金融股》中信金憂氣候變遷衝擊GDP動能 緊盯Y.Z世代消費模式 17:052021/03/25 財經 101去年稅後淨利幾近腰斬 每股盈餘降至1元以下 來到0.87元 15:092021/03/25 財經 台壽盈餘不上繳 中信金力拚發1元現金股利 15:522021/03/25 財經 《半導體》旺矽去年營運創3高 每股賺8.41元、擬配息4.5元 15:232021/03/25 財經 《其他股》中租今年動能續強 營運估繳雙位數成長 17:052021/03/25 財經 《電腦設備》和碩廖賜政：3大產線看不到烏雲 越印擴產H2完工 16:142021/03/25 財經 《半導體》訊芯去年獲利近4年高點 每股賺6.88元 08:012021/03/25 財經 《產業分析》打炒房1 營建股高殖利率護身也沒用 09:432021/03/25 財經 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 不甩陸官媒撂話封殺 狂燒Nike球鞋背後沒說的秘密 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 傳長榮「卡船」已脫困 正檢查長賜輪船身 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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