中租-KY（5871）25日召開董事會通過股利分派案，決議擬每股普通股配息5元、配股0.5元，合計派利5.5元，盈餘配發率約45.08％。另外，每股特別股則擬配息約1.2元，中租控股將於5月28日召開股東常會。

高息保護加基本面修復 特別股連11月吸金後市不淡
《集中市場》月線多空分水嶺 外資連5日賣超千億元

(工商 )

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