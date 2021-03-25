系微擁有BIOS最先進韌體運算技術（UEFI）及提供系統管理軟體的領導品牌，25日正式宣布其旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O UEFI BIOS支援專為新一代物聯網與嵌入式設計的全新Intel Atom X6000E系列、Intel Pentium與Celeron N及J系列處理器產品。

原名代號為Elkhart Lake是英特爾首款專為強化物聯網平台開發之產品，相較於前一代，新一代全新等級系列能改善處理器執行性能，讓整體效能可提升高達1.7倍，同時整合全新物聯網功能及採用Intel TCC（Intel時序協調運算）技術為即時運算應用程式提供優化解決方案，並配備新一代集成顯卡以及內建Intel PTT（Intel平台信任技術）與Intel Boot Guard以強化硬體安全防護功能。

InsydeH2O韌體技術搭載於新一代英特爾物聯網平台為準量產產品，其解決方案能優化新平台所需以滿足其需求。藉由InsydeH2O所提供可靠、安全與高客製化的韌體解決方案能協助其客戶可利用該平台完善的效能、先進的連線能力、安全性和最新以物聯網為中心的即時運算功能，進而開創出能滿足邊緣計算、工業4.0、智能工廠等日益增長的運算處理需求之創新設備。

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