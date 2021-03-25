全球數位儲存媒體領導品牌創見資訊（Transcend Information）推出全新USB 3.2 Gen 1隨身碟JetFlash 930C，同時具備USB Type-A和Type-C接頭，420MB/s飆速效能與高達512GB的容量可在桌上型電腦、筆電、平板電腦、智慧型手機甚至是電玩主機之間快速分享、傳輸資料。對於同時擁有多台電腦或智慧裝置的使用族群而言，JetFlash 930C替日常生活帶來更高的便利性。

創見JetFlash 930C隨身碟搭載高速USB 3.2 Gen 1傳輸介面，最高讀寫速度可達420MB/s和400MB/s，並提供512GB的超大容量，不管是儲存多媒體資料或遊戲檔案，都更加輕鬆有效率。JetFlash 930C採用高耐用3D快閃記憶體，耐用度是一般市售隨身碟的十倍。隨身碟外殼以鋁合金噴砂工藝打造，防護加倍外，時尚簡約設計盡顯低調奢華。輕便小巧的外型可以一手掌握所有檔案，隨處帶著走。

創見JetFlash 930C隨身碟具備USB Type-A及Type-C雙接頭，適用於桌上型電腦、筆電、平板電腦和智慧型手機，可供內容創作者於不同裝置間分享、傳輸檔案，或是隨身攜帶，即時保存創作成果。JetFlash 930C隨身碟亦適合遊戲玩家存放大量遊戲檔案，讓玩家馳騁於不同遊戲戰場，盡情暢玩不受限。

創見Transcend Elite是一套進階的資料管理軟體，內含多種實用功能，包含資料備份及還原、資料加密、雲端資料備份等。RecoveRx資料復原軟體具備簡單的操作介面，能輕鬆修復照片、文件、音樂、影片等數位檔案。透過幾個簡單步驟，就能將檔案自動救援到其他位置，找回不小心刪除的寶貴資料。兩套軟體皆可從創見官網免費下載，相容於Windows與macOS作業系統，讓使用者在儲存、分享並攜帶個人資料時更有效率。

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